მონებო! რუსებო! სირცხვილი! – ამ შეძახილებით შეხვდნენ „ოცნებას“ 9 აპრილის მემორიალთან

9 აპრილი, 2026
მონებო! რუსებო! სირცხვილი! – ამ შეძახილებით შეხვდნენ „ოცნებას“ 9 აპრილის მემორიალთან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„მონებო! რუსებო! სირცხვილი!“ – ამ შეძახილებით შეხვდნენ 9 აპრილის მემორიალთან „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების წარმომადგენლებს.

9 აპრილის მემორიალთან „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების წარმომადგენლების გამოჩენამდე პოლიციამ კორდონი გააკეთა და ფიზიკურად მიწოლით ადგილზე მყოფი აქტივისტები და სინდისის პატიმრების მშობლები მემორიალიდან გადაწია, რითაც ისინი მმართველი პარტიის წარმომადგენლებს განარიდა.

მიუხედავად ამისა, პოლიციის კორდონით შემოსაზღვრული აქტივისტები „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლებს შეძახილებით შეხვდნენ.

აქტივისტებმა 9 აპრილის მემორიალთან ღამე გაათენეს. დილით ადგილზე დაპირისპირება იყო. 9 აპრილის მემორიალთან მისული უცნობი პირი აქტივისტებს „ნაცებოს“ ეძახდა. აქციის მონაწილეებს და უცნობ პირებს შორის ხმაური ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რის შემდეგაც ერთი აქტივისტი, შაკო ბაღდოშივილი დააკავეს. ნეტგაზეთი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცდილობს გაარკვიოს, რა მუხლითაა ის დაკავებული.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მონებო! რუსებო! სირცხვილი! – ამ შეძახილებით შეხვდნენ „ოცნებას“ 9 აპრილის მემორიალთან 09.04.2026
მონებო! რუსებო! სირცხვილი! – ამ შეძახილებით შეხვდნენ „ოცნებას“ 9 აპრილის მემორიალთან
