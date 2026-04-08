ახალი ამბები

სტრასბურგის სასამართლოს კომენტარი სადიგოვის გაძევებაზე

8 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„2025 წლის 14 იანვარს, შემდეგ კი 27 თებერვალს, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს მთავრობას მიუთითა, რომ აფგან სადიგოვი არ უნდა იქნეს გადაყვანილი აზერბაიჯანში, სანამ სასამართლოში მიმდინარე წარმოება არ დასრულდება“, — განუცხადეს „ნეტგაზეთს“ სტრასბურგის სასამართლოს პრესსამსახურში.

2026 წლის 4 აპრილს ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი ადმინისტრაციული წესით დააკავეს და შუაღამით გამართული სასამართლოს შემდეგ, აზერბაიჯანში გააძევეს.

ჟურნალისტის წინააღმდეგ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება მოხდა Facebook-ში 2026 წლის პირველ აპრილს გამოქვეყნებული პოსტის გამო. პოსტის შინაარსი შემდეგნაირია: [იქ, სადაც დიქტატურაა, პოლიციელები მზად არიან, ხელფასისა და „პაგონების“ სანაცვლოდ ყველაფერი გაყიდონ და ფეხქვეშ გათელონ და ამას სიამოვნებით, მთელი გულით და სიამაყით აკეთებენ.]

სადიგოვის უფლებადამცველების ცნობით, რამდენიმე დღის ადრე აზერბაიჯანში სადიგოვის მიმართ არსებული სისხლისსამართლებრივი დევნა მოულოდნელად შეწყდა. შესაბამისად, ქართულ მხარეს მიეცა მისი დეპორტაციის ფორმალური საფუძველი, თუმცა არის ეჭვი, რომ როგორც კი სადიგოვს აზერბაიჯანში ჟურნალისტის ხელახალ დევნას დაიწყებენ.

აფგან სადიგოვის წინააღმდეგ სისხლისსამართლებრივი დევნა აზერბაიჯანში მისი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო დაიწყო, რის საფუძველზეც აზერბაიჯანული მხარე წლების განმავლობაში ითხოვდა მის ექსტრადიციას.

2025 წლის 27 თებერვალს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დროებითი ღონისძიების ფარგლებში მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც, საქართველოს აუკრძალა აფგან სადიგოვის აზერბაიჯანში ექსტრადიცია, სანამ მისი საქმე არსებითად არ გადაწყდება სტრასბურგის სასამართლოში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

