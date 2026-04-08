იქმნება ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია და ინვესტიციების სააგენტო

8 აპრილი, 2026
იქმნება ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია და ინვესტიციების სააგენტო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ბაზაზე შეიქმნება საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია.

ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა და თქვა, რომ ახალ უწყებაში მოხდება რამდენიმე, მათ შორის საქართველოს განვითარების ფონდის ფუნქციის შერწყმა.

„პროგრამას „აწარმოე საქართველოში“ დაემატება ახალი ინსტრუმენტები, ასევე, განხორციელდება არსებული ინსტრუმენტების ოპტიმიზაცია, რის შედეგადაც კერძო სექტორისთვის გაიზრდება ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. ახალი ინიციატივები მოიცავს ინიციირებულ სესხებს და კაპიტალის ბაზრის განვითარების ინსტრუმენტებს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა კონკრეტულ სექტორებს, მათ შორის ენერგეტიკას, სადაც კომპანიებს იაფ სესხებზე წვდომა გაეზრდებათ“, — განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

მისვე თქმით, ეკონომიკის სამინისტროში დამოუკიდებელ უწყებად ჩამოყალიბდება ინვესტიციების სააგენტო, რომელიც აქტიურად იმუშავებს ახალი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე საქართველოში.

ცნობისთვის, საინვესტიციო სააგენტო ცალკე უწყებად არსებობდა 2017 წლამდე, თუმცა მთავრობამ გააუქმა და ეკონომიკის სამინისტროს შეუერთა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურის ცენტრის მშენებლობისთვის მოქალაქეებს ქონებას იძულებით ჩამოართმევენ

    თეირანი ტრამპს: “ირანის პასუხი რეგიონს გასცდება“

    „ლელო“ ითხოვს, რომ ანაკლიის პორტს ტრამპის სახელი დაერქვას

    მომავლის ავტოინდუსტრია: ციფრული ევოლუცია და „თეგეტას“ ამბიციური ხედვა

    კომუნიკაციების კომისიამ „იმედი“, „პოსტვ“, „ტვ პირველი“ და „ფორმულა“ წერილობით გააფრთხილა 08.04.2026
    კომუნიკაციების კომისიამ „იმედი“, „პოსტვ“, „ტვ პირველი“ და „ფორმულა“ წერილობით გააფრთხილა
    ადეიშვილი უკრაინის პოლიციაში მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა 08.04.2026
    ადეიშვილი უკრაინის პოლიციაში მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა
    “სპეკულაციები რომ არ მოჰყოლოდა” – „ოცნებაში“ განმარტავენ რატომ ცვლიან გრანტების კანონს  08.04.2026
    “სპეკულაციები რომ არ მოჰყოლოდა” – „ოცნებაში“ განმარტავენ რატომ ცვლიან გრანტების კანონს 
    „ისლამური სახელმწიფოს“ წევრობისთვის ბრალდებულს დაუსწრებლად 13-წლიანი პატიმრობა შეუფარდეს 08.04.2026
    „ისლამური სახელმწიფოს“ წევრობისთვის ბრალდებულს დაუსწრებლად 13-წლიანი პატიმრობა შეუფარდეს
    „ჯილი ცენტრი თეგეტამ“ 2026 წლის პირველ კვარტალში რეკორდული შედეგები აჩვენა 08.04.2026
    „ჯილი ცენტრი თეგეტამ“ 2026 წლის პირველ კვარტალში რეკორდული შედეგები აჩვენა
    იქმნება ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია და ინვესტიციების სააგენტო 08.04.2026
    იქმნება ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია და ინვესტიციების სააგენტო
    ცხინვალი: საქართველოს მოქალაქე გავაძევეთ 08.04.2026
    ცხინვალი: საქართველოს მოქალაქე გავაძევეთ
    მთაწმინდის რაიონში სახლის კედელი ჩამოინგრა, შენობიდან გაყვანილია 12 ოჯახი 08.04.2026
    მთაწმინდის რაიონში სახლის კედელი ჩამოინგრა, შენობიდან გაყვანილია 12 ოჯახი