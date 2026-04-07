“ქურდულ სამყაროსთან” კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს – შსს

7 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ე.წ. ქურდულ სამყაროსთან კავშირის ბრალდებით 44 პირი დააკავა. მათ 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.

ამის შესახებ სპეციალური ბრიფინგი გამართა შს მინისტრის მოადგილემ, ალექსანდრე დარახველიძემ. მისი თქმით, გარდა დაკავებული 44 პირისა, 6 პირს დაუსწრებლად წარუდგენენ ბრალს. ამ 6-დან 1 არის ე.წ. კანონიერი ქურდი, რომელიც ამ ეტაპზე საქართველოში არ არის.

დარახველიძის თქმით, ფარული საგამოძიებო მოქმედებებით დადგინდა, რომ დაკავებულები აწყობდნენ ე.წ. ქურდულ გარჩევებს და გამოჰქონდათ ე.წ. ქურდული გადაწყვეტილებები.

“დაკავებულები უკავშირდებოდნენ ე.წ. ქურდული სამყაროს წარმომადგენლებს. მათ შორის, ე.წ. კანონიერ ქურდს, მამუკა შუბითიძეს, რომელიც პირადი სარგებლის მიღების მიზნით, ე.წ. ქურდული წესების შესაბამისად, მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და სხვა კრიმინალური და სხვა სახის დავებზე იღებდა გადაწყვეტილებებს, რის შემდეგაც მხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდა, კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშსწორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა”, – განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძემ ბრიფინგზე.

გარდა ამისა, მისი თქმით, დაკავებულები მამუკა შუბითიძეს პერიოდულად აწვდიდნენ ინფორმაციას თბილისსა და კახეთში მცხოვრები იმ პირების შესახებ, რომლებისგანაც, მათი ვარაუდით, შესაძლებელი იქნებოდა მატერიალური სარგებლის მიღება  – ფულის გამოძალვა.

პოლიციამ ნივთმტკიცებად ამოიღო ავტომანქანა, ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა. ასევე, დაკავებულების მობილური ტელეფონები და კომპიუტერული ტექნიკა.

მუხთარლი აკრიტიკებს სააკაშვილს ალიევსა და პოლიტპატიმრებზე გაკეთებული განცხადების გამო

„ოცნებას“ გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები ისევ შეაქვს

არტემის II-ის ასტრონავტებმა რეკორდი დაამყარეს – ისინი დედამიწიდან ყველაზე დიდი მანძილით დაშორდნენ

ალიევის ვიზიტი დავითგარეჯის საკითხის ხსენების გარეშე დასრულდა

თეირანი ტრამპს: “ირანის პასუხი რეგიონს გასცდება“ 07.04.2026
თეირანი ტრამპს: “ირანის პასუხი რეგიონს გასცდება“
„ლელო“ ითხოვს, რომ ანაკლიის პორტს ტრამპის სახელი დაერქვას 07.04.2026
„ლელო“ ითხოვს, რომ ანაკლიის პორტს ტრამპის სახელი დაერქვას
მომავლის ავტოინდუსტრია: ციფრული ევოლუცია და „თეგეტას“ ამბიციური ხედვა 07.04.2026
მომავლის ავტოინდუსტრია: ციფრული ევოლუცია და „თეგეტას“ ამბიციური ხედვა
სტამბოლში სროლა იყო, მოკლულია სულ მცირე 2 თავდამსხმელი 07.04.2026
სტამბოლში სროლა იყო, მოკლულია სულ მცირე 2 თავდამსხმელი
სხვისი პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოსა და ვიდეოს შენახვისა და გავრცელებისთვის კაცი დააკავეს – პროკურატურა 07.04.2026
სხვისი პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოსა და ვიდეოს შენახვისა და გავრცელებისთვის კაცი დააკავეს – პროკურატურა
“ქურდულ სამყაროსთან” კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს – შსს 07.04.2026
“ქურდულ სამყაროსთან” კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს – შსს
ორბანმა პუტინთან საუბარში გამოთქვა მზაობა, იყოს თაგვი ცნობილი იგავიდან – Bloomberg 07.04.2026
ორბანმა პუტინთან საუბარში გამოთქვა მზაობა, იყოს თაგვი ცნობილი იგავიდან – Bloomberg
მოჯთაბა ხამენეი უგონოდაა და გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს — The Times 07.04.2026
მოჯთაბა ხამენეი უგონოდაა და გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს — The Times