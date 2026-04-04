პროტესტის 493-ე დღე და შაბათის მარში

4 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 4 აპრილს, უწყვეტი პროტესტის 493-ე დღეს თბილისში, რუსთაველის გამზირზე კვლავ შეიკრიბნენ მოქალაქეები ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად.

“ერთად მოვიპოვეთ, ერთად დავიცავთ დამოუკიდებლობას” – ამ სლოგანით უკვე ტრადიციადქცეული “შაბათის” მარში გაიმართა – მონაწილეები ფილარმონიასთან შეიკრიბნენ და პარლამენტის  შენობამდე მსვლელობა მოაწყვეს.

მზარდი რეპრესიების, ტროტუარზე პროტესტის გამო პატიმრობების შეფარდების  მიუხედავად, თბილისში  მოქალაქეები კვლავ იკრიბებიან ყოველდღიურად და აპროტესტებენ “ქართული ოცნების” მიერ ევროინტეგრაციის პროცესის შეწყვეტას. შაბათობით იმართება მსვლელობა ფილარმონიის შენობიდან პარლამენტამდე – “შაბათის მარში”, რომელშიც ის მოქალაქებიც მონაწილეობენ, რომლებიც ყოველდღიურად ვერ უერთდებიან პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე უწყვეტ აქციას.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თბილისის მიმართ აზერბაიჯანული სამთავრობო მედია მკაცრ ტონს სამშვიდობოთი ცვლის 05.04.2026
