იგეგმება სიონის სახურავის რეაბილიტაცია, რაზეც 1,3 მლნ ლარი დახარჯება

31 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის განვითარების ფონდი“ ეძებს კომპანიას, რომელიც სიონის ტაძრისა და სამრეკლოს სახურავს შეაკეთებს. ფონდმა უკვე გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად, ტაძარსა და სამრეკლოზე გამოიცვლება სახურავის დაზიანებული ნაწილები. კერძოდ, შეცვლიან ძველ, დაზიანებულ ხის საყრდენებს (ხის მოლარტყვის სისტემას) და ტაძარს გადაახურავენ ახალი სპილენძის მასალით, რომელმაც ის წვიმის, თოვლისა და ქარისგან უნდა დაიცვას.

სამუშაოების დეტალური გეგმა კომპანია „ნარიყალამ“ შეადგინა.

ამ სამუშაოებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილია დაახლოებით 1.3 მილიონი ლარი.

შერჩეულმა კომპანიამ რემონტი უნდა დაასრულოს მუშაობის დაწყებიდან ზუსტად 4 თვეში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    ფაშინიანი პუტინთან შესახვედრად მოსკოვში ჩადის

    რომელია ანონიმური კრიპტო აქტივები

    ირანის ელჩი საქართველოში: არცერთი ქვეყანა არ არის დაცული რეგიონული კრიზისის შედეგებისგან

    ავტომობილების განბაჟების გაძვირებას პარლამენტმა 1-ელი მოსმენაზე მხარი დაუჭირა 31.03.2026
    „საქმე, რომელიც ერთ ცუგაზეა აწყობილი. ჯეკა მიჭერს“ — ელისაშვილი ტერორიზმში წაყენებულ ახალ ბრალზე 31.03.2026
    ზურაბიშვილი: რეფერენდუმიდან 35 წლის მერეც დასმულია კითხვა – რუსეთი, თუ დამოუკიდებლობა? 31.03.2026
    “ჩვენი თაობა იღებს პასუხისმგებლობას, გააგრძელოს სახელმწიფოებრიობის გზა” – ახალგაზრდული ორგანიზაციები 31.03.2026
    ქნესეთმა მიიღო კანონი ისრაელელების მკვლელობაში მსჯავრდადებული პალესტინელების სიკვდილით დასჯის შესახებ 31.03.2026
    ილია დარჩიაშვილი დიდ ბრიტანეთში ელჩად დაინიშნა 31.03.2026
    სუს-ის ცნობით, ოსურ მხარესთან ერგნეთში თამარ მეარაყიშვილის საქმეზეც ისაუბრებენ 31.03.2026
    მსგავსი ჩარევა მიგვაჩნია სრულიად შეუძლებლად – დეკანოზი ანდრია რუსეთის დაზვერვის განცხადებაზე 31.03.2026
