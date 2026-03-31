იგეგმება სიონის სახურავის რეაბილიტაცია, რაზეც 1,3 მლნ ლარი დახარჯება

თბილისის განვითარების ფონდი“ ეძებს კომპანიას, რომელიც სიონის ტაძრისა და სამრეკლოს სახურავს შეაკეთებს. ფონდმა უკვე გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.
სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად, ტაძარსა და სამრეკლოზე გამოიცვლება სახურავის დაზიანებული ნაწილები. კერძოდ, შეცვლიან ძველ, დაზიანებულ ხის საყრდენებს (ხის მოლარტყვის სისტემას) და ტაძარს გადაახურავენ ახალი სპილენძის მასალით, რომელმაც ის წვიმის, თოვლისა და ქარისგან უნდა დაიცვას.
სამუშაოების დეტალური გეგმა კომპანია „ნარიყალამ“ შეადგინა.
ამ სამუშაოებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილია დაახლოებით 1.3 მილიონი ლარი.
შერჩეულმა კომპანიამ რემონტი უნდა დაასრულოს მუშაობის დაწყებიდან ზუსტად 4 თვეში.