4 წელი ჩვენი აბონენტების გვერდით ყველა მოგზაურობაში – mobineX

დღესდღეობით მოგზაურობა ინტერნეტის გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია. როუმინგ ინტერნეტი გვეხმარება გზის გაგნებასა და ახლობლებთან კომუნიკაციაში. სწორედ ამ მისიით, ოთხი წლის წინ ქართულ ბაზარზე გამოჩნდა mobineX – კომპანია, რომელმაც მოგზაურებისთვის როუმინგის სერვისი ფუფუნებიდან ყოველდღიურ კომფორტად აქცია.
დღეს mobineX-ი უკვე მეოთხე წელს იწყებს და აბონენტებს სტაბილურ, სწრაფ და ხელმისაწვდომ სამოგზაურო ინტერნეტს სთავაზობს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.
რატომ შეიქმნა mobineX?
კომპანიის შექმნის იდეა ქართველი მომხმარებლების სპეციფიკური საჭიროებებიდან გაჩნდა. წლების განმავლობაში, საზღვარგარეთ გამგზავრებისას აბონენტებს მაღალი ტარიფების ან უცხოური ოპერატორების გაუგებარი პირობების მოთმენა უწევდათ. mobineX-ი შეიქმნა, როგორც პირველი ქართული წარმომავლობის საერთაშორისო ოპერატორი, რომელსაც ზურგს 17-წლიანი გამოცდილების მქონე ჰოლდინგი უმაგრებს.
2023 წლის დასაწყისში mobineX-მა ოპერირება დიდ ბრიტანეთში დაიწყო. მიზანი იყო ახალგაზრდული იდეებისა და დიდი გამოცდილების სინთეზით შექმნილიყო ეკოსისტემა, სადაც აბონენტი მიიღებდა არა მხოლოდ ინტერნეტ კავშირს, არამედ სხვადასხვა ბიზნეს-შეღავათებსაც.
რა სერვისებს სთავაზობს mobineX-ი აბონენტებს?
mobineX-ი მომხმარებლებს სატელეკომუნიკაციო მომსახურების სრულ სპექტრს სთავაზობს. სერვისები მოიცავს:
- ლოკალური და საერთაშორისო ზარები – mobineX-ის აპლიკაციით შეგიძლია დარეკო მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან როგორც ფიქსირებულ, ისე მობილურ ნომრებზე. მთავარი პლუსი ისაა, რომ ზარის მიმღებს არ სჭირდება ინტერნეტი, ხოლო მოპასუხეს საუბრისთვის არაფრის გადახდა არ უწევს.
- მობილური ინტერნეტი – 1800-ზე მეტი ინტერნეტ პაკეტი, რომლებიც 180-ზე მეტ ქვეყანას ფარავს.
- eSIM ტექნოლოგია – ელექტრონული ბარათი, რომელიც სახლიდან გაუსვლელად, სულ რამდენიმე წამში აქტიურდება.
- AI ასისტენტი – ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც აბონენტებს სასურველი პაკეტის შერჩევაში ეხმარება.
როგორ შეცვალა mobineX-მა როუმინგ ინტერნეტის სერვისი საქართველოში?
mobineX-ის გამოჩენამ ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენცია დაამკვიდრა. კომპანიამ პირველმა დაამტკიცა, რომ სამოგზაურო ინტერნეტი შეიძლება იყოს იაფი და ამავე დროს ხარისხიანი. აბონენტების დაკვირვებით, mobineX-ის MB-ები სტანდარტულზე ნელა იხარჯება. გარდა ამისა, მოგზაურობისას მომხმარებლებს არ სჭირდებათ VPN-ის გამოყენება, რაც მოგზაურობას ბევრად კომფორტულს ხდის. 24/7-ზე მომუშავე ქართულენოვანი მხარდაჭერის გუნდი კი ნებისმიერ ტექნიკურ საკითხს მომენტალურად აგვარებს.
რა გეგმები აქვს კომპანიას 2026 წელს?
2025 წელი კომპანიისთვის გარდამტეხი აღმოჩნდა. mobineX-ი სომხეთის ბაზარზე გავიდა და საერთაშორისო მასშტაბები გაზარდა. 2026 წელს კომპანია კიდევ უფრო მეტი ქვეყნის ათვისებას გეგმავს. მთავარი პრიორიტეტი სერვისების გაციფრულება და მომხმარებლის გამოცდილების გაუმჯობესებაა.
გუნდი მუშაობს ტექნიკურ სიახლეებზე. ერთ-ერთ მთავარ მიზნად კი კვლავ რჩება, mobineX-ი საქართველოში შემოვიდეს, როგორც სრულფასოვანი ვირტუალური მობილური ოპერატორი (MVNO), რაც ადგილობრივ სატელეკომუნიკაციო ბაზარს კიდევ უფრო მრავალფეროვანს გახდის.
შეჯამება
ოთხი წლის წინ დაწყებული მოგზაურობა დღეს დიდ წარმატებად იქცა. mobineX-მა შეძლო დაემტკიცებინა, რომ ქართული კომპანია შეიძლება იყოს გლობალური მოთამაშე ტელეკომუნიკაციების სფეროში. სიმარტივე, ხარისხი და ხელმისაწვდომობა რჩება იმ მთავარ ღირებულებებად, რომლებითაც კომპანია თავის აბონენტებს ყოველ ახალ მოგზაურობაში აცილებს.