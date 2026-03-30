დამეწყრილი სოფელი კურსები | 29 მარტი

30 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დამეწყრილი სოფელი კურსები 29 მარტის ფოტოებში:

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კურსებში 12 მარტის ღამეს მეწყრული პროცესები დაიწყო, რის შედეგადაც ამ დროისთვის დანგრეულია 5 სახლი. თუმცა, ადგილობრივები ამბობენ, რომ დაბზარული და დაზიანებული ბევრად მეტია. ამ დროისთვის, იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ცნობით, 45 ოჯახი გადანაწილებულია სასტუმროებში გელათსა და ქუთაისში.

ფოტო: ლევან ზაზაძე

  ადგილობრივების თქმით, 12 მარტის შემთხვევამდე მათ წარმოდგენაც არ ჰქონდათ, რომ მეწყერსაშიშ ზონაში ცხოვრობდნენ, შესაბამისად, ყველა ოჯახისთვის მოულოდნელი იყო ის, რაც მოხდა.

ფოტო: ლევან ზაზაძე

  მეწყერმა დააზიანა ქუთაისი-ტყიბულის მთავარი დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთი, რის გამოც ამ დრომდე საავტომობილო გზით სარგებლობა შეუძლებელია.

ფოტო: ლევან ზაზაძე

  გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, სოფელ კურსებში გეოლოგები მონიტორინგს აგრძელებენ, მეწყრული პროცესები კი სტაბილიზაციის ფაზაშია გადასული.

ფოტო: ლევან ზაზაძე

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ვერავინ გამოიყენებს ღმერთს ომის გასამართლებლად“ — რომის პაპი ლეო XIV

„მრავალფრონტიანი ომისთვის მზად ვართ“ — ისრაელი ჰუსიტების კონფლიქტში ჩართვის შემდეგ

უკრაინამ კატართან სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმა

ჰუსიტები ახლო აღმოსავლეთის ომში ჩაერთნენ

ელისაშვილს ახალი ბრალდება წარუდგინეს – სასამართლოს არქივში ხანძრის გაჩენა 30.03.2026
ელისაშვილს ახალი ბრალდება წარუდგინეს – სასამართლოს არქივში ხანძრის გაჩენა
რუბიოს და კობახიძეს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა 30.03.2026
რუბიოს და კობახიძეს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა
სააკაშვილმა თავი შეუძლოდ წნევის დავარდნის გამო იგრძნო – პენიტენციური 30.03.2026
სააკაშვილმა თავი შეუძლოდ წნევის დავარდნის გამო იგრძნო – პენიტენციური
მილიარდერი დერიპასკა რუსებს მოუწოდებს, დღეში 12 საათი იმუშაონ, შაბათის ჩათვლით 30.03.2026
მილიარდერი დერიპასკა რუსებს მოუწოდებს, დღეში 12 საათი იმუშაონ, შაბათის ჩათვლით
როგორ გადაურჩა საფრანგეთიდან დეპორტაციას ქართველი მოსწავლე 30.03.2026
როგორ გადაურჩა საფრანგეთიდან დეპორტაციას ქართველი მოსწავლე
“მიშამ გონება დაკარგა, დაცემისას მიიღო თავის დაზიანება, დასჭირდა რეანიმაციული დახმარება” – ჟორჟოლიანი 30.03.2026
“მიშამ გონება დაკარგა, დაცემისას მიიღო თავის დაზიანება, დასჭირდა რეანიმაციული დახმარება” – ჟორჟოლიანი
იერუსალიმში სააღდგომო ღონისძიებები შეზღუდულ ფორმატში ჩატარდება 30.03.2026
იერუსალიმში სააღდგომო ღონისძიებები შეზღუდულ ფორმატში ჩატარდება
დამეწყრილი სოფელი კურსები | 29 მარტი 30.03.2026
დამეწყრილი სოფელი კურსები | 29 მარტი