დააკავეს “ნეონაცისტური დაჯგუფების” წევრი 13 პირი, მათ შორის 7 არასრულწლოვანია – შსს

30 მარტი, 2026 •
დააკავეს “ნეონაცისტური დაჯგუფების” წევრი 13 პირი, მათ შორის 7 არასრულწლოვანია – შსს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი ძალადობისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 13 პირი დააკავა. მათ შორის 7 არასრულწლოვანია.

თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი ვაჟა სირაძის ინფორმაციით, ისინი “ნეონაცისტური დაჯგუფებისა და ფაშისტური იდეოლოგიის მხარდამჭერები” არიან.

“ისინი განსაკუთრებული სისასტიკით, ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ძალადობდნენ სხვადასხვა ასაკის პირებზე”, – განაცხადა ვაჟა სირაძემ და აღნიშნა, რომ ამ ძალადობრივი ქმედებების შედეგად 10-მდე პირია დაზარალებული, რომელთაგან 2 არასრულწლოვანია.

გარდა ამისა, ამავე სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში უკვე დაკავებულ 4 პირს დამატებით წარუდგინეს ბრალი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობის მუხლით.

“ძალადობრივი დაჯგუფების წევრები თავს მოიხსენიებენ ნეონაცისტებად და ხელმძღვანელობდნენ ფაშისტური იდეოლოგიით. ცნობადობის მოხვეჭის, ფაშისტური იდეოლოგიის პოპულარიზაციისა და ნეონაცისტური ქსელის გავლენების გაზრდის მიზნით, ისინი რადიკალურ დამოკიდებულებას იჩენდნენ მსხვერპლთა მიმართა და განსაკუთრებული სისასტიკით, სხვადასხვა ბლაგვი და ბასრი საგნების გამოყენებით, მათ შორის ხელკეტებითა და ე.წ. კასტეტებით ძალადობდნენ სამიზნე ობიექტებზე. განსაკუთრებით სასტიკად უსწორდებოდნენ მათ, ვინც ფაშისტურ იდეოლოგიას არ იზიარებდა.

გარდა ამისა, მსხვერპლთა მიმართ განხორციელებული თავდასხმების დროს, რადიკალური დაჯგუფების წევრები მათ ძარცვავდნენ და გარკვეული რაოდენობის თანხებს სძალავდნენ.

დაჯგუფებების წევრები, მსხვერპლთა მიმართ განხორციელებულ ძალადობის, წამების, ღირსების შემლახველი ქმედებების, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის ამსახველ ფოტო-ვიდეომასალას მობილური ტელეფონით იღებდნენ და სხვადასხვა ინტერნეტ-პლატფორმაზე მიზანმიმართულად აქვეყნებდნენ”, – განაცხადა ვაჟა სირაძემ.

მისი თქმით, სხვადასხვა ნეონაცისტური დაჯგუფების წევრები, ინტერესთა კონფლიქტის საფუძველზე, ერთმანეთსაც სასტიკად უსწორდებოდნენ.

დაკავებულთა პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას პოლიციამ ნივთმტკიცებად ამოიღო ცეცხლსასროლი, ხმოვანი და ცივი იარაღები, ნაცისტური სიმბოლიკის ნივთები, მობილური ტელეფონები და სხვადასხვა ელექტრონული ტექნიკა.

ვაჟა სირაძის ინფორმაციით, შსს თვეებია მუშაობს ამ საკითხზე. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 144 პრიმა (წამება), 225-ე (ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა ან მასში მონაწილეობა), 178-ე (ძარცვა), 181-ე (გამოძალვა) და 236-ე (ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა, შენახვა, ტარება და ა.შ.) მუხლებით, რაც წინასწარი შეცნობით, არასრულწლოვანის მიმართ ჯგუფურად ჩადენილ წამებას, ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარებას, ძალადობის ორგანიზებას, ძარცვასა და გამოძალვას გულისხმობს.

დაკავებულებს 15 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრებათ.

“რადიკალური ფაშისტური დაჯგუფებების რამდენიმე ლიდერი, რომლებიც სამართალდამცველებმა რამდენიმე თვის წინ დააკავეს, ანალოგიური ბრალდებით, სასჯელს უკვე იხდიან პენიტენციურ დაწესებულებაში. მათთან ერთად, ასევე, დაკავებულია, სხვადასხვა ნეონაცისტური დაჯგუფების კიდევ 24 წევრი”, – განაცხადა ვაჟა სირაძემ ბრიფინგის დასასრულს.

მან საზოგადოებას მოუწოდა, დაუყოვნებლივ შეატყობინონ პოლიციას მსგავსი დანაშაულის ნიშნების შემჩნევისთანავე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ელისაშვილს ახალი ბრალდება წარუდგინეს – სასამართლოს არქივში ხანძრის გაჩენა 30.03.2026
ელისაშვილს ახალი ბრალდება წარუდგინეს – სასამართლოს არქივში ხანძრის გაჩენა
რუბიოს და კობახიძეს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა 30.03.2026
რუბიოს და კობახიძეს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა
სააკაშვილმა თავი შეუძლოდ წნევის დავარდნის გამო იგრძნო – პენიტენციური 30.03.2026
სააკაშვილმა თავი შეუძლოდ წნევის დავარდნის გამო იგრძნო – პენიტენციური
მილიარდერი დერიპასკა რუსებს მოუწოდებს, დღეში 12 საათი იმუშაონ, შაბათის ჩათვლით 30.03.2026
მილიარდერი დერიპასკა რუსებს მოუწოდებს, დღეში 12 საათი იმუშაონ, შაბათის ჩათვლით
როგორ გადაურჩა საფრანგეთიდან დეპორტაციას ქართველი მოსწავლე 30.03.2026
როგორ გადაურჩა საფრანგეთიდან დეპორტაციას ქართველი მოსწავლე
"მიშამ გონება დაკარგა, დაცემისას მიიღო თავის დაზიანება, დასჭირდა რეანიმაციული დახმარება" – ჟორჟოლიანი 30.03.2026
“მიშამ გონება დაკარგა, დაცემისას მიიღო თავის დაზიანება, დასჭირდა რეანიმაციული დახმარება” – ჟორჟოლიანი
იერუსალიმში სააღდგომო ღონისძიებები შეზღუდულ ფორმატში ჩატარდება 30.03.2026
იერუსალიმში სააღდგომო ღონისძიებები შეზღუდულ ფორმატში ჩატარდება
დამეწყრილი სოფელი კურსები | 29 მარტი 30.03.2026
დამეწყრილი სოფელი კურსები | 29 მარტი