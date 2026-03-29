„მრავალფრონტიანი ომისთვის მზად ვართ“ — ისრაელი ჰუსიტების კონფლიქტში ჩართვის შემდეგ

29 მარტი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ისრაელის შეიარაღებული ძალებში აცხადებენ, რომ „მრავალფრონტიანი ომისთვის“ არიან მზად. ეს განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც იემენში მოქმედმა, ირანის მხარდაჭერილმა ჰუსიტმა მეამბოხეებმა გუშინ ისრაელის მიმართულებით სარაკეტო იერიშები განახორციელეს და ამით ომში ჩაერთნენ.

„მრავალფრონტიანი ომისთვის მზად ვართ. ბოლო ორნახევარი წლის განმავლობაში ვიბრძვით კიდეც მრავალფრონტიან ომში, სხვადასხვა მიმართულებიდან მომდინარე საფრთხეების წინააღმდეგ“, — განაცხადა ისრაელის თავდაცვის ძალების საერთაშორისო სპიკერმა ნადავ შოშანიმ და დაამატა, — „მათ განცხადებებს სერიოზულად ვიღებთ და ვემზადებით, საჭიროებისამებრ, ამ მიმართულებიდანაც დავიცვათ თავი იმდენ ხანს, რამდენიც საჭირო იქნება.“

ჰუსიტები მჭიდროდ არიან დაკავშირებული თეირანის რეჟიმთან. მათმა ლიდერმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ ისინი ერთგულებას ერთგულებით პასუხობენ, — „ირანი იყო ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც ოფიციალურად დაგვიდგა გვერდით ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის დროს.“

ღამით და გამთენიისას ირანზე ძლიერი დარტყმები განხორციელდა. ირანის სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული მედიის ცნობებით, დედაქალაქ თეირანის სხვადასხვა უბანში ღამით ძლიერი დაბომბვების ფონზე აფეთქებების ხმა ისმოდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი (IRGC) იმუქრება, რომ ირანის საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე განხორციელებული დარტყმების გამო, საპასუხოდ, რეგიონში აშშ-ისა და ისრაელის უნივერსიტეტების კამპუსებზე მიიტანს იერიშს.

ამავე დროს, აშშ-ის ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს განცხადებას, რომ ახლო აღმოსავლეთში უკვე ჩავიდა ამერიკული სამხედრო ხომალდი, 3500 მეზღვაურითა და საზღვაო ქვეითით. პენტაგონში მომდევნო ნაბიჯებიც განხილვის საგანია.

პარალელურად, პაკისტანში მაღალი დონის მოლაპარაკების მასპინძლობისთვის ემზადებიან, რომელშიც მონაწილეობას თურქეთის, ეგვიპტისა და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მიიღებენ. ეს ქვეყნები, მასპინძელთან ერთად, შუამავლობის პროცესში არიან ჩართულნი. მოლაპარაკების მიზანი კონფლიქტის დეესკალაციაა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ვერავინ გამოიყენებს ღმერთს ომის გასამართლებლად“ — რომის პაპი ლეო XIV 29.03.2026
„მრავალფრონტიანი ომისთვის მზად ვართ“ — ისრაელი ჰუსიტების კონფლიქტში ჩართვის შემდეგ 29.03.2026
უკრაინამ კატართან სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმა 28.03.2026
ჰუსიტები ახლო აღმოსავლეთის ომში ჩაერთნენ 28.03.2026
შსს-ს ერთ თანამშრომელს ბრალი წარედგინა, სამი დათხოვნილია უწყებიდან 28.03.2026
„გარეთ ყოფნის დროს ავტორიტარიზმი მყარდებოდა და უკვე დიქტატურაა“ — თოშხუა და შერვაშიძე განაჩენის მოლოდინში 28.03.2026
მსახიობების თქმით, სერიალიდან აზარტულ თამაშებზე აზრის დაფიქსირების გამო მოხსნეს 27.03.2026
დეზინფორმაციაზე ბრიტანული პარლამენტის ანგარიშში საქართველოც მოხვდა 27.03.2026
