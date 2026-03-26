ჰელსინკის კომისია კრიტიკით ეხმაურება ელენე ხოშტარიას განაჩენს

აშშ-ის ჰელსინკის კომისია X-ზე განცხადებით ეხმაურება ელენე ხოშტარიასთავი 1.5-წლიანი პატიმრობის შეფარდებას კალაძის ბანერზე მარკერით მინაწერის გამო.
ჰელსინკის კომისიის შეფასებით, „ქართული ოცნება“ სასამართლოს იყენებს იარაღად ყველას გასაჩუმებლად, ვინც მათ ძალაუფლებას ეწინააღმდეგება.
“ოპოზიციური პარტია „დროას“ ლიდერს, ელენე ხოშტარიას, წელიწადნახევრიანი პატიმრობა მიესაჯა. ის დამნაშავედ ცნეს „ქონების დაზიანებაში“ გასულ სექტემბერს თბილისის მერის, კახა კალაძის საარჩევნო ბანერზე წარწერის — „რუსული ოცნება“ — გაკეთების გამო. ხოშტარიასა და სხვა ოპოზიციონერ ლიდერებს ახლა კიდევ უფრო მკაცრი სასჯელი — 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა — ემუქრებათ სავარაუდო „სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისათვის“, – ნათქვამია განცხადებაში.
აშშ-ის ჰელსინკის კომისია, ოფიციალურად ცნობილი როგორც ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისია (CSCE), არის აშშ-ის სამთავრობო სააგენტო, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაში.
კომისიის მთავარი დანიშნულებაა თვალი ადევნოს ჰელსინკის შეთანხმების (დადებული 1975 წელს) შესრულებას. ეს შეთანხმება მოიცავს 57 ქვეყანას (მათ შორის საქართველოსაც) და ეხება სამ ძირითად სფეროს („კალათას“):
- უსაფრთხოება: პოლიტიკური და სამხედრო საკითხები,
- ეკონომიკა: გარემოს დაცვა და ეკონომიკური თანამშრომლობა,
- ადამიანის უფლებები: დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ფუნდამენტური თავისუფლებები.
ეს არის ორპარტიული და ორპალატიანი ორგანო, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასში წარმოდგენილი არიან როგორც დემოკრატები, ისე რესპუბლიკელები: 9 წევრი აშშ-ის სენატიდან, 9 წევრი აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატიდან, თითო-თითო წარმომადგენელი სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, თავდაცვისა და კომერციის დეპარტამენტებიდან.