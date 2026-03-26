ჰელსინკის კომისია კრიტიკით ეხმაურება ელენე ხოშტარიას განაჩენს

26 მარტი, 2026
ჰელსინკის კომისია კრიტიკით ეხმაურება ელენე ხოშტარიას განაჩენს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის ჰელსინკის კომისია X-ზე განცხადებით ეხმაურება ელენე ხოშტარიასთავი 1.5-წლიანი პატიმრობის შეფარდებას კალაძის ბანერზე მარკერით მინაწერის გამო.

ჰელსინკის კომისიის შეფასებით, „ქართული ოცნება“ სასამართლოს იყენებს იარაღად ყველას გასაჩუმებლად, ვინც მათ ძალაუფლებას ეწინააღმდეგება.

“ოპოზიციური პარტია „დროას“ ლიდერს, ელენე ხოშტარიას, წელიწადნახევრიანი პატიმრობა მიესაჯა. ის დამნაშავედ ცნეს „ქონების დაზიანებაში“ გასულ სექტემბერს თბილისის მერის, კახა კალაძის საარჩევნო ბანერზე წარწერის — „რუსული ოცნება“ — გაკეთების გამო. ხოშტარიასა და სხვა ოპოზიციონერ ლიდერებს ახლა კიდევ უფრო მკაცრი სასჯელი — 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა — ემუქრებათ სავარაუდო „სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისათვის“, – ნათქვამია განცხადებაში.

აშშ-ის ჰელსინკის კომისია, ოფიციალურად ცნობილი როგორც ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისია (CSCE), არის აშშ-ის სამთავრობო სააგენტო, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაში.

კომისიის მთავარი დანიშნულებაა თვალი ადევნოს ჰელსინკის შეთანხმების (დადებული 1975 წელს) შესრულებას. ეს შეთანხმება მოიცავს 57 ქვეყანას (მათ შორის საქართველოსაც) და ეხება სამ ძირითად სფეროს („კალათას“):

  • უსაფრთხოება: პოლიტიკური და სამხედრო საკითხები,
  • ეკონომიკა: გარემოს დაცვა და ეკონომიკური თანამშრომლობა,
  • ადამიანის უფლებები: დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ფუნდამენტური თავისუფლებები.

ეს არის ორპარტიული და ორპალატიანი ორგანო, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასში წარმოდგენილი არიან როგორც დემოკრატები, ისე რესპუბლიკელები: 9 წევრი აშშ-ის სენატიდან, 9 წევრი აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატიდან, თითო-თითო წარმომადგენელი სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, თავდაცვისა და კომერციის დეპარტამენტებიდან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თბილისში აცნობიერებენ, რომ კეთილდღეობის საწინდარი რუსეთთან თანამშრომლობაშია — ზახაროვა

6 მილიონზე მეტის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით მოქალაქე დააკავეს – პროკურატურა

სამი მოქალაქე დააკავეს გზისა და ტროტუარის გადაკეტვის საბაბით

