ისრაელი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის უკან მდგომი სარდალი მოკლა

ახალი ამბები

26 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ისრაელის თავდაცვის მინისტრის ცნობით, ისრაელის ოპერაციის შედეგად მოკლულია ირანის „ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის“ (IRGC) სამხედრო-საზღვაო ძალების სარდალი ალირეზა თანგსირი.

„გასულ ღამეს, ზუსტი და მომაკვდინებელი ოპერაციის შედეგად, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა „ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის“ სამხედრო-საზღვაო ძალების სარდლის, თანგსირისა და საზღვაო სარდლობის სხვა მაღალჩინოსნების ლიკვიდაცია მოახდინეს. ჩვენ გავაგრძელებთ ირანში სრული ძალით მოქმედებას, რათა ომის მიზნებს მივაღწიოთ“, — განაცხადა ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა.

კაცმა ამ ოპერაციას ასევე უწოდა „მნიშვნელოვანი გზავნილი ამერიკელი პარტნიორებისთვის, რაც ასახავს ისრაელის თავდაცვის ძალების დახმარებას ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნაში“.

ირანის ხელისუფლებას თანგსირის გარდაცვალების ცნობებზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია.

CNN-ის ცნობით, თანგსირი სულ უფრო ხშირად ჩნდებოდა საჯარო სივრცეში მას შემდეგ, რაც ისრაელმა და აშშ-მა ირანის წინააღმდეგ კამპანია დაიწყეს. ის იყო მთავარი ფიგურა ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის თითქმის სრული ბლოკადის უკან.

ომის განმავლობაში ის სოციალურ ქსელებში აქტიურობდა. თანგსირის ბოლო პოსტი პლატფორმა X-ზე სამშაბათით თარიღდება, სადაც ის აღნიშნავდა, რომ სრუტეში ნებისმიერი გემის გავლა ირანის საზღვაო უწყებასთან სრულ კოორდინაციას საჭიროებს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

6 მილიონზე მეტის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით მოქალაქე დააკავეს – პროკურატურა

სამი მოქალაქე დააკავეს გზისა და ტროტუარის გადაკეტვის საბაბით

თბილისის მე-14 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და მშობლებმა სკოლის აღდგენის მოთხოვნით აქცია გამართეს

„ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ პროექტი MIPIM 2026-ის გლობალურ ურბანულ ფესტივალზე წარადგინეს 26.03.2026
მიტროპოლიტი ისაია არ ადასტურებს, რომ კანდიდატურა მოხსნა 26.03.2026
ნატომ გადახედა საქართველოსთან თანამშრომლობას — გენმდივნის ანგარიში 26.03.2026
სახალხო დამცველმა ბალდის კანიონზე სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარადგინა 26.03.2026
პროკურატურის წინ მაღაროელებს საპროტესტო აქცია არ გაამართვინეს 26.03.2026
პოლიციელისთვის შუა თითის აწევის საბაბით, დემონსტრანტს 4-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 26.03.2026
