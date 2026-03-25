25 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის მე-14 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და მშობლებმა სკოლის აღდგენის მოთხოვნით აქცია გამართეს.

მე-14 საჯარო სკოლა ნაძალადევის რაიონში მდებარეობს. თუმცა მშობლები ამბობენ, რომ ახლა სკოლის ტერიტორია ნაგავსაყრელად არის ქცეული, მათ შვილებს კი თემქაზე მდებარე სკოლაში უწევთ სიარული, რადგან მე-14 საჯარო სკოლის მშენებლობა წლებია არ იწყება.

„კორპუსს თუ აპროექტებენ 2 წელიწადში, ფუნდამენტიდან იწყებენ და აშენებენ 25 სართულს, 3-სართულიანი სკოლა რა გახდა, რომ ვერ აშენდა 4 წელიწადში?! აშენებაზე არაა აქ უკვე ლაპარაკი, ხედავთ, რომ ნაგავსაყრელია [სკოლის ტერიტორიაზე]“, – განაცხადა ერთ-ერთმა მშობელმა „ტვ პირველთან“.

მშობლების ითხოვენ, რომ დროულად მიაწოდონ ინფორმაცია იმის შესახებ, აპირებენ თუ არა სკოლის აშენებას.

„აქედან თემქაზე დადიან ბავშვები. ვითხოვთ სკოლის აშენებას. თუ არის პროექტში, რომ უნდა აშენდეს, მოგვცენ ეს დოკუმენტაცია, მოგვაწოდონ ინფორმაცია. თუ არ შენდება, მაშინ ისიც გაგვაგებინონ, რომ არ შენდება და ჩვენ ასე შორს აღარ ვატარებთ ბავშვებს და მივიღებთ ჩვენს ზომებს“, – აცხადებს ერთ-ერთი მშობელი „ტვ პირველთან“.

ფოტო: „ტვ პირველი“

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

6 მილიონზე მეტის ღაღლითურად დაუფლების ბრალდებით მოქალაქე დააკავეს – პროკურატურა
სამი მოქალაქე დააკავეს გზისა და ტროტუარის გადაკეტის საბაბით
უფლებადამცველები არ უნდა დაექვემდებარონ დაშინებას — გაეროს მომხსენებელი
საქართველოს მაჩვენებელი კიდევ ერთ რეიტინგში გაუარესდა
რუსეთიდან აზერბაიჯანის გავლით სომხეთში 350 ტონა ხორბალი გაიგზავნა
