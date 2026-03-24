ფლომასტერით გაკეთებული წარწერის გამო არ ზის ციხეში – ვოლსკი ხოშტარიაზე დეზინფორმაციას ავრცელებს

24 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი, გია ვოლსკი ელენე ხოშტარიას ბრალთან დაკავშირებით დეზინფორმაციას ავრცელებს.

ვოლსკის განცხადებით, ელენე ხოშტარია ციხეში ფლომასტერით გაკეთებული წარწერის გამო არ ზის. თუმცა ელენე ხოშტარიას ბრალად ედება სხვისი ნივთის დაზიანება (სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლი). საქმე ეხება თბილისის მერის, კახა კალაძის საარჩევნო ბანერზე ფლომასტერით გაკეთებულ წარწერას — „რუსული ოცნება“. ბრალდების მხარის დათვლით, ამ წარწერამ ბანერზე 570 ლარის ზიანი გამოიწვია.

„რასაკვირველია, ძალიან სამწუხაროა, როცა 4 შვილის დედა ჩართულია რევოლუციურ პროცესებში და არათუ უარყოფს თავის დანაშაულს, პირიქით, ამბობს, რომ სწორად მოიქცა და თუკი ექნება საშუალება, კიდევ უარესს გააკეთებს. მათ შორის, პიროტექნიკის დემონსტრირება მოახდინა, რომელიც მის ოფისებში ინახებოდა[…]

ფლომასტერით გაკეთებული წარწერის გამო იგი არ ზის ციხეში. ეს ყველამ კარგად იცის. იმ სქემის განვითარების მცდელობისთვის ზის, რომელსაც რევოლუცია ჰქვია. ხელისუფლების რევოლუციის გზით გადაყენების ამოცანის შესრულებისათვის უკეთებდა ორგანიზებას ამ პროცესს. ექსტრემიზმისთვის არის დასჯილი და არა ფლომასტერის გამოყენებისათვის, რომლითაც პლაკატი დააზიანა, თუმცა ესეც გარკვეული დანაშაულია, მაგრამ უფრო მსუბუქი, რასაკვირველია, იმასთან შედარებით, რასაც ელენე ხოშტარია აკეთებდა“, – განაცხადა გია ვოლსკიმ.

დღეს პარტია „დროას“ ლიდერს, ელენე ხოშტარიას, კახა კალაძის ბანერზე გაკეთებული წარწერის საქმეზე წელიწად-ნახევრით პატიმრობა მიესაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი არევაძემ გამოაცხადა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროპარლამენტარები საქართველოზე ანგარიშში „იმედის“, რ2-ს და POSTV-ს საკითხის დამატებას განიხილავენ

უკრაინამ რუსეთის ბალტიის ზღვის მთავარ ნავთობტერმინალს დაარტყა

უნდა მივიჩნიოთ, რომ ბრძანება, რომელიც პატრიარქმა დაწერა და გამოაქვეყნა 9 წლის წინ, მისი ანდერძია – დეკანოზი ანდრია

რაგბის კავშირი დოპინგ-სკანდალზე პირველ განცხადებას ავრცელებს

თამაზ თამაზაშვილიდან ელენე ხოშტარიამდე – ვინ არის მოსამართლე არევაძე 24.03.2026
თამაზ თამაზაშვილიდან ელენე ხოშტარიამდე – ვინ არის მოსამართლე არევაძე
სასაცილოდაც არ მყოფნის, ბიძინა ივანიშვილს რომ ჰგონია, დამსაჯა – ხოშტარია 24.03.2026
სასაცილოდაც არ მყოფნის, ბიძინა ივანიშვილს რომ ჰგონია, დამსაჯა – ხოშტარია
“ენგურჰესი” – არ ვართ ვალდებული, თანამშრომლების დათხოვნაზე ინფორმაცია მოგაწოდოთ 24.03.2026
“ენგურჰესი” – არ ვართ ვალდებული, თანამშრომლების დათხოვნაზე ინფორმაცია მოგაწოდოთ
მერაბ The machine დვალიშვილი X „თეგეტა“ – პარტნიორობა ახალი გამარჯვებებისთვის 24.03.2026
მერაბ The machine დვალიშვილი X „თეგეტა“ – პარტნიორობა ახალი გამარჯვებებისთვის
ელენე ხოშტარია ციხეშია იმიტომ, რომ არ ემორჩილება „ოცნებას“ — პოლიტიკოსი ქალები 24.03.2026
ელენე ხოშტარია ციხეშია იმიტომ, რომ არ ემორჩილება „ოცნებას“ — პოლიტიკოსი ქალები
პირველად ისტორიაში ფლომასტერი დანაშაულის იარაღია — გვარამია ხოშტარიას საქმეზე 24.03.2026
პირველად ისტორიაში ფლომასტერი დანაშაულის იარაღია — გვარამია ხოშტარიას საქმეზე
თიბისი კამპუსში – ტექნოლოგიებისა და Data კურსებზე – მიღება დაიწყო 24.03.2026
თიბისი კამპუსში – ტექნოლოგიებისა და Data კურსებზე – მიღება დაიწყო