სომხეთ-ევროკავშირის ვიზალიბერალიზაციის პროცესი სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს – ერევანი

24 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთ-ევროკავშირის ვიზალიბერალიზაციის პროცესის დასრულების კონკრეტული ვადები ამ ეტაპზე არ არსებობს, თუმცა პროცესი სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს –  „არმენპრესის“ ცნობით, ამის შესახებ ეროვნული ასამბლეის ევროპული ინტეგრაციის საკითხთა მუდმივმოქმედი კომიტეტის სხდომაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ვაჰან კოსტანიანმა განაცხადა.

„ვიზალიბერალიზაციის დასრულების ზუსტი ვადის მითითება ამ მომენტში შეუძლებელია. ჩვენ სამოქმედო გეგმა გასული წლის ნოემბერში მივიღეთ და, ვფიქრობ, პროგრესის პირველი ანგარიში უახლოესი 1-2 თვის განმავლობაში გამოქვეყნდება“.

მისი თქმით, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, სომხეთისთვის პროცესი საკმაოდ სწრაფად მიმდინარეობს. მინისტრის მოადგილემ ასევე  აღნიშნა, რომ ამჟამად სომხეთი ერთადერთი ქვეყანაა, რომელთანაც ევროკავშირი ვიზალიბერალიზაციის პროცესს აწარმოებს.

კოსტანიანმა წარმოადგინა ძირითადი მიმართულებები, სადაც სომხეთმა რეფორმები უნდა განახორციელოს: მიგრაციული პოლიტიკა, ადამიანის უფლებების დაცვა და საზღვრის ყოვლისმომცველი კონტროლის სისტემის დანერგვა.

კოსტანიანმა ასევე დაამატა, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ვიზების მოქმედების ვადების გახანგრძლივებაზე, რათა მოქალაქეებს ხშირად არ მოუწიოთ ახალი ვიზის მოთხოვნით მიმართვა. მისი თქმით, ზოგიერთმა ქვეყანამ უკვე დაიწყო ვიზების უფრო ხანგრძლივი ვადით გაცემა.

„შემდეგი მიმართულება, რომელზეც ვმუშაობთ პროცესის გასამარტივებლად, სომხეთში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საელჩოებში საკონსულო პუნქტების გახსნაა. არის ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ დიპლომატიური წარმომადგენლობა სომხეთში, თუმცა საკონსულო მომსახურებას არ ეწევიან. უახლესი სიახლე კი ის არის, რომ ბელგიის საელჩომ მიიღო გადაწყვეტილება საკონსულო სექციის გახსნის შესახებ, რაც გარკვეულწილად შეამსუბუქებს არსებულ ტვირთს“.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროპარლამენტარები საქართველოზე ანგარიშში „იმედის“, რ2-ს და POSTV-ს საკითხის დამატებას განიხილავენ

უკრაინამ რუსეთის ბალტიის ზღვის მთავარ ნავთობტერმინალს დაარტყა

უნდა მივიჩნიოთ, რომ ბრძანება, რომელიც პატრიარქმა დაწერა და გამოაქვეყნა 9 წლის წინ, მისი ანდერძია – დეკანოზი ანდრია

რაგბის კავშირი დოპინგ-სკანდალზე პირველ განცხადებას ავრცელებს

ფლომასტერით გაკეთებული წარწერის გამო არ ზის ციხეში – ვოლსკი ხოშტარიაზე დეზინფორმაციას ავრცელებს 24.03.2026
თამაზ თამაზაშვილიდან ელენე ხოშტარიამდე – ვინ არის მოსამართლე არევაძე 24.03.2026
სასაცილოდაც არ მყოფნის, ბიძინა ივანიშვილს რომ ჰგონია, დამსაჯა – ხოშტარია 24.03.2026
“ენგურჰესი” – არ ვართ ვალდებული, თანამშრომლების დათხოვნაზე ინფორმაცია მოგაწოდოთ 24.03.2026
მერაბ The machine დვალიშვილი X „თეგეტა“ – პარტნიორობა ახალი გამარჯვებებისთვის 24.03.2026
ელენე ხოშტარია ციხეშია იმიტომ, რომ არ ემორჩილება „ოცნებას“ — პოლიტიკოსი ქალები 24.03.2026
პირველად ისტორიაში ფლომასტერი დანაშაულის იარაღია — გვარამია ხოშტარიას საქმეზე 24.03.2026
თიბისი კამპუსში – ტექნოლოგიებისა და Data კურსებზე – მიღება დაიწყო 24.03.2026
