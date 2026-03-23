უნდა მივიჩნიოთ, რომ ბრძანება, რომელიც პატრიარქმა დაწერა და გამოაქვეყნა 9 წლის წინ, მისი ანდერძია – დეკანოზი ანდრია

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის, ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, პატრიარქის ანდერძად უნდა მივიჩნიოთ 2017 წლის გადაწყვეტილება საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრედ შიო მუჯირის დასახელების შესახებ.

„ანდერძთან დაკავშირებით მე გეტყვით… მას შემდეგ, რაც 2017 წლის 23 ნოემბერს პატრიარქმა გამოაცხადა თავისი მოსაყდრე, პირველი კომენტარის გასაკეთებლად ტელევიზიაში როდესაც მივდიოდი, პატრიარქმა დამსვა და ამიხსნა, რა უნდა მელაპარაკა. რომ მესაუბრებოდა, თან ვერ ვუყურებდი, ისე მედო ფურცელი და ვიწერდი მის ნალაპარაკევს. ეს ფურცელი შენახული მაქვს დღესაც. მან თქვა ასეთი რამ: „აი, რომ არისო მითქმა-მოთქმა, სად არის ანდერძი, რა წერია ანდერძში…“ (მაშინ გახსოვთ, რომ ძალიან უხერხული თემები წამოვიდა, რომ თითქოს ქამარზე კიდია გასაღები სეიფის და ა.შ.) ეს სიტყვები მითხრა: „აი, ესე რომ ამბობენო, რომ ქამარზე კიდია გასაღებიო, თუ აქ არისო, ახლაო, რომ მაგით აღარ დაინტერესდნენ მეტიო, რაც უნდა ეწეროს ანდერძში, ის დავწერე და გამოვაცხადე ხმამაღლაო, რომ აღარ ჰქონდეთ ამაზე ბჭობა, ეს წერია ანდერძში თუ ის წერია ანდერძშიო“. ამიტომ უნდა მივიჩნიოთ, რომ ბრძანება, რომელიც პატრიარქმა დაწერა და გამოაქვეყნა დაახლოებით 9 წლის წინ, ეს არის მისი ანდერძის სურვილი და ეს არის ანდერძი“, — განაცხადა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ.

საქართველოს ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულების მიხედვით, კათოლიკოს-პატრიარქის გარდაცვალების შემთხვევაში, ახალი პატრიარქის არჩევამდე, ეკლესიას კათოლიკოს-პატრიარქის მიერ დადგენილი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მართავს. იმ შემთხვევაში, როცა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე დადგენილი არ არის, ქიროტონიით უპირატესი მღვდელმთავარი ავტომატურად ხდება მოსაყდრე. პატრიარქის გარდაცვალების შემდეგ, ქიროტონიით უპირატესი მღვდელმთავარი წმ. სინოდის წევრთა უმრავლესობის თანდასწრებით ხსნის კათოლიკოს-პატრიარქის მიერ დატოვებულ ანდერძს და აცხადებს საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის ვინაობას.

ილია მეორის გარდაცვალების შემდეგ, სინოდის სხდომამ ხელახლა დაამტკიცა საპატრიარქოს ტახტის მოსაყდრედ შიო მუჯირი, თუმცა პატრიარქის ანდერძი არ უხსენებია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ხვალ, კაპიტალის ბაზრების საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება

სახალხო დამცველმა მანჯგალაძის საქმეზე სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარადგინა

ეზოს მოპირკეთება – დეტალები, რომლებიც სრულყოფილ ეზოს ქმნის

არის 2 ეპისკოპოსი 60 წელზე მეტის, რომლებზეც ვისურვებდი, რომ ეს [პატრიარქობის] ტვირთი აიღონ – მთავარეპისკოპოსი ზენონი

ევროპარლამენტარები საქართველოზე ანგარიშში „იმედის“, რ2-ს და POSTV-ს საკითხის დამატებას განიხილავენ 24.03.2026
ევროპარლამენტარები საქართველოზე ანგარიშში „იმედის“, რ2-ს და POSTV-ს საკითხის დამატებას განიხილავენ
უკრაინამ რუსეთის ბალტიის ზღვის მთავარ ნავთობტერმინალს დაარტყა 23.03.2026
უკრაინამ რუსეთის ბალტიის ზღვის მთავარ ნავთობტერმინალს დაარტყა
რაგბის კავშირი დოპინგ-სკანდალზე პირველ განცხადებას ავრცელებს 23.03.2026
რაგბის კავშირი დოპინგ-სკანდალზე პირველ განცხადებას ავრცელებს
რუსეთში ინფექციის გავრცელების გამო, ცხოველებს მასობრივად ხოცავენ 23.03.2026
რუსეთში ინფექციის გავრცელების გამო, ცხოველებს მასობრივად ხოცავენ
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი საქართველოს ეწვია 23.03.2026
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი საქართველოს ეწვია
სააკაშვილი ილია მეორის წმინდანად შერაცხვის ინიციატივით გამოდის 23.03.2026
სააკაშვილი ილია მეორის წმინდანად შერაცხვის ინიციატივით გამოდის
7.5% ფიქსირებული განაკვეთი ლარში – უპრეცედენტო სააქციო პირობები Mazda CX60-ზე „მაზდა ცენტრი თეგეტასგან“ 23.03.2026
7.5% ფიქსირებული განაკვეთი ლარში – უპრეცედენტო სააქციო პირობები Mazda CX60-ზე „მაზდა ცენტრი თეგეტასგან“