გამოწვევად რჩება დაუნის სინდრომის მქონე პირთა განათლება და დასაქმება – ომბუდსმენის აპარატი

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახალხო დამცველის აპარატში საუბრობენ იმ გამოწვევებზე, რომლებიც საქართველოში დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს აქვთ. მათ შორის არის განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, ჯანდაცვის სერვისები, დასაქმების შესაძლებლობა, სტიგმა და ა.შ.

ამ საკითხზე განცხადებას უწყება დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ავრცელებს. 21 მარტს სწორედ დაუნის სინდრომის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება.

“საქართველოში, დაუნის სინდრომის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით არსებული გარკვეული პროგრესის მიუხედავად, კვლავ გამოწვევად რჩება მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი ჩართულობა, ინკლუზიური განათლება და დასაქმების უფლების რეალიზება.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია, ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სარეაბილიტაციო სერვისების სიმწირე, გეოგრაფიული მისაწვდომობა, მომლოდინეთა რიგები, რაც ზღუდავს საჭირო მომსახურებებით სარგებლობას. კვლავ პრობლემურია დაუნის სინდრომის მქონე პირთა ჯანდაცვის უფლების რეალიზება. სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული თანადაფინანსების მექანიზმი და მათი საჭიროებების მიმართ ინდივიდუალიზებული მიდგომის არარსებობა არაპროპროპორციულ ტვირთად აწვება დაუნის სინდრომის მქონე პირებს და მათ ოჯახებს, აბრკოლებს მათ წვდომას ჯანდაცვის სერვისებზე.

დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინკლუზიის გზაზე დამატებით ბარიერს ქმნის ინტელექტუალური ნიშნით შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე ადამიანების მიმართ არსებული მომეტებული სტიგმა, სტერეოტიპული დამოკიდებულებები და ინფორმაციასა და კომუნიკაციაზე წვდომის კუთხით არსებული დაბრკოლებები”, – წერია სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

უწყება მოუწოდებს ხელისუფლებას, მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს შშმ პირთა საზოგადოებაში სრულფასოვან ჩართულობას.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

