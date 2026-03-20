ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სოხუმი და ცხინვალი თბილისისგან კვლავ „ახალი რეალობის“ აღიარებას მოითხოვენ

20 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 66-ე რაუნდზე 19 მარტს, როგორც სოხუმი და ცხინვალი აცხადებენ, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ ისაუბრეს  „ახალი რეალობების“ აღიარებისა და მათი სტატუსის გათვალისწინების აუცილებლობაზე, მათ შორის ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის ხელმოწერაზე. პარალელურად, განხილვის საგანი იყო  უსაფრთხოების მექანიზმები, საზღვრის დელიმიტაცია და ჰუმანიტარული საკითხები.

სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე “სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის სახელმწიფო საზღვრის ხაზზე არსებული ვითარება შეფასდა როგორც სტაბილური”. ასევე ხაზი გაესვა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმისა და „ცხელი ხაზის“ მნიშვნელობას, რომლებიც საზღვრისპირა ზონაში ვითარების ოპერატიულ მართვას უზრუნველყოფს.

ამასთან, როგორც სააგენტო რეს-ი წერს, სამხრეთ ოსეთის დელეგაციამ კვლავ დააყენა ქართულ მხარესთან საზღვრის დელიმიტაციისა და შემდგომი დემარკაციის საკითხი.

“განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტის პროექტზე მუშაობას. სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთისა და რუსეთის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ საჭიროა ამ დოკუმენტის პარამეტრების წინასწარ განსაზღვრა.

აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დისკუსიებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა მხარეებს შორის არსებითი განსხვავებები რეგიონში არსებული ვითარების შეფასებაში”.

აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოლეგ ბარციცმა კი აღნიშნა, რომ სოხუმის პოზიცია უცვლელია. მისი თქმით, „არსებული რეალობაა, რომ მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე არსებობს ორი სუვერენული სახელმწიფო აფხაზეთის რესპუბლიკა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა, და ეს არ არის განხილვის საგანი“.

მისივე განცხადებით, დისკუსიების ფარგლებში გაგრძელდა მუშაობა ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ერთობლივი დოკუმენტის მიღებაზე, სადაც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები მოითხოვენ, რომ მასში გათვალისწინებული იყოს მათი სტატუსი და უზრუნველყოფილი იყოს მათი უსაფრთხოების გარანტიები.

აფხაზური და ოსური მედიის ცნობითვე, დისკუსიების ფარგლებში განიხილეს ჰუმანიტარული საკითხებიც, მათ შორის უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების ბედი.

“სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებმა კვლავ დააყენეს ოსების უფლებების დარღვევის საკითხი და განაცხადეს, რომ მათ წლების განმავლობაში არ ეძლევათ წვდომა საკუთარ სახლებსა და მიწებზე ყაზბეგის რაიონის ტირსიგომის ხეობაში. დევნილთა საკითხი აღნიშნულ რაუნდზე არ განხილულა. სამხრეთ ოსეთის მხარის განცხადებით, ამ თემაზე მსჯელობა შესაძლებელი იქნება მას შემდეგ, რაც შეწყდება მისი პოლიტიზება”.

ოფიციალური ცნობით, ჟენევაში ასევე განიხილეს ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის მუშაობის აღდგენის პერსპექტივა გალში.

მოლაპარაკებების შემდეგი, 67-ე რაუნდი წინასწარი ინფორმაციით 2026 წლის ივნის-ივლისში გაიმართება.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

