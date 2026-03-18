“ილია მეორის წვლილი სამუდამოდ დარჩება ყველას მეხსიერებაში” – ფაშინიანი

სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა სამძიმრის წერილი გაუგზავნა ირაკლი კობახიძეს, საქართველოს პატრიარქის, ილია მეორის გარდაცვალების გამო.
„არმენპრესის“ ცნობით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრის აპარატის მიერ გავრცელებულ სამძიმრის წერილში ნათქვამია:
„ღრმა მწუხარებით შევიტყვე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია მეორის გარდაცვალების შესახებ.
თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი მოღვაწეობის განმავლობაში, ილია მეორის ცხოვრება და მსახურება განასახიერებდა რწმენის, პატრიოტიზმისა და ერებს შორის მეგობრობის აღმატებულ ღირებულებებს. მისი დაუვიწყარი წვლილი სულიერი ცხოვრების განვითარების, საზოგადოების კონსოლიდაციისა და სახელმწიფოებრიობის განმტკიცების საქმეში სამუდამოდ დარჩება ყველას მეხსიერებაში.
სომეხი ხალხისა და პირადად ჩემი სახელით, გულწრფელ სამძიმარს ვუცხადებ საქართველოს მთავრობას, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და მოძმე ქართველ ხალხს ამ მძიმე დანაკლისის დროს და ვუსურვებ ძალასა და გამძლეობას“.