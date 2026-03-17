ევროკავშირი სომხეთში სწრაფი რეაგირების ჯგუფს გააგზავნის ჰიბრიდულ საფრთხეებთან წინააღმდეგობისთვის არჩევნების წინ

17 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირი სომხეთში გააგზავნის სწრაფი რეაგირების ჯგუფს ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გასამკლავებლად ქვეყანაში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების წინ. ამის შესახებ, სააგენტო „არმენპრესის“ ინფორმაციით, პრესკონფერენციაზე განაცხადა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, კაია კალასმა.

„სომხეთის თხოვნით, ევროკავშირი სომხეთში გაგზავნის სწრაფი რეაგირების ჯგუფს ჰიბრიდულ საფრთხეებთან წინააღმდეგობისთვის ქვეყანაში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების წინ. ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში დემოკრატიების მდგრადობის მხარდაჭერა კვლავ უმთავრესი ამოცანაა. ჩვენ არ დავტოვებთ სომხეთს მარტო გარე ჩარევის წინაშე. დემოკრატიებს, რომლებიც ზეწოლის ქვეშ არიან, შეუძლიათ ევროპაზე დაყრდნობა“, – განაცხადა კალასმა.

მანამდე ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში უმაღლესმა წარმომადგენელმა, მართა კოსმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი მზად არის, სომხეთს გამოუყოს 12 მილიონი ევრო ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გასამკლავებლად, რომლებიც მოსალოდნელია არჩევნების წინ.

სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები 2026 წლის 7 ივნისს გაიმართება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

Tegeta Truck & Bus ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის საერთაშორისო გამოფენაზე MAN-ის ახალი თაობის სატვირთო ავტომობილით წარდგა 17.03.2026
ჟურნალისტ მარიამ ძიძარიას პროცესი დაუნიშნეს მოსამართლე კაპანაძესთან 17.03.2026
დედოფლისწყაროში მსხვილფეხა საქონელს ცოფი დაუდასტურდა – სეს 17.03.2026
Young Lions Georgia 2026 – შესაძლებლობა ახალი თაობის შემოქმედებისთვის 17.03.2026
"ელოდებიან ძალიან გავლენიან ექიმს, ან ექიმების ჯგუფს საზღვარგარეთიდან" – დეკანოზი თათარაშვილი პატრიარქზე 17.03.2026
ისრაელი აცხადებს, რომ ირანის „დე ფაქტო ლიდერი" ალი ლარიჯანი მოკლა 17.03.2026
იმყოფება რამდენიმე მედიკამენტზე გულის მუშაობის და წნევის შესანარჩუნებლად – კალოიანი ილია მეორეზე 17.03.2026
6 წლამდე ავტომობილების განბაჟებაც ძვირდება 17.03.2026
