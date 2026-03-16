პაპუაშვილი ჰააგის ტრიბუნალამდე გზას იმოკლებს – კუპრაძე

16 მარტი, 2026
პაპუაშვილი ჰააგის ტრიბუნალამდე გზას იმოკლებს – კუპრაძე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ლელო-ძლიერი საქართველოს“ გენერალური მდივანი, ირაკლი კუპრაძე ეხმაურება შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რომ „ქართულ ოცნებას“ პარტია „ლელოსთან“ სალაპარაკო არაფერი აქვს.

ირაკლი კუპრაძის თქმით, ამ განცხადებით პაპუაშვილი ჰააგის ტრიბუნალამდე გზას იმოკლებს

„პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ არაფერი აქვს სალაპარაკო „ლელოსთან“. ამას ამბობს იმ პოლიტიკური პარტიის ერთ-ერთი მთავარი ლიდერი, რომელიც წარდგენილია ჰააგის ტრიბუნალზე, როგორც საერთაშორისო დამნაშავე. ის ამ გზას ჰააგის ტრიბუნალამდე, იმოკლებს. „ლელოს“ განაცხადი მიესადაგება ერთ ძალიან მარტივ დოქტრინას, რომ ეს ქვეყანა ივანიშვილმა და „ქართულმა ოცნებამ“ შეიყვანა კრიზისში. კრიზისიდან გამოსავალი არის დიალოგი ორ მთავარ ძირითად საკითხზე: ეს არის პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და ახალი სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნები.

პრინციპულად, „ლელო“ გააგრძელებს წინააღმდეგობას. პრინციპულად, „ლელო“ გააგრძელებს ბრძოლას იმ მარტივი ფორმულითა და დოქტრინით, რაც არის ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა“, – განაცხადა ირაკლი კუპრაძემ.

შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, „ქართულ ოცნებას“ პარტია „ლელოსთან“ სალაპარაკო არაფერი აქვს.

ასე გამოეხმაურა ის „ლელო-ძლიერი საქართველოს“ განცხადებას, რომ აუცილებელია „ქართულ ოცნებას“ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის მოლაპარაკებები დაიწყოს.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

