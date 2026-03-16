ახალი ამბები

„ლელოს" ჩვენთან ან ჩვენ მათთან არაფერი გვაქვს სალაპარაკო – პაპუაშვილი

16 მარტი, 2026 •
„ლელოს“ ჩვენთან ან ჩვენ მათთან არაფერი გვაქვს სალაპარაკო – პაპუაშვილი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, „ქართულ ოცნებას“ პარტია „ლელოსთან“ სალაპარაკო არაფერი აქვს.

ასე გამოეხმაურა ის „ლელო-ძლიერი საქართველოს“ განცხადებას, რომ აუცილებელია „ქართულ ოცნებას“ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის მოლაპარაკებები დაიწყოს.

„რადიკალურ ჯგუფებს პრობლემა საქართველოს ხელისუფლებასთან არა აქვთ, მათ პრობლემა საქართველოს კონსტიტუციასთან აქვთ. ამიტომ, თუკი მათ რაიმესთან დაკავშირებით უნდა ილაპარაკონ, უნდა ილაპარაკონ კონსტიტუციისა და სისხლის სამართლის საკითხებზე, რომელიც ასე უხვად დაარღვიეს. რაც შეეხება „ლელოს“, მათ ჩვენთან ან ჩვენ მათთან არაფერი სალაპარაკო არ გვაქვს, ელაპარაკონ საკონსტიტუციო სასამართლოს და მათი ზოგიერთი წევრი ელაპარაკოს სისხლის სამართლის სასამართლოს, სადაც მათთან დაკავშირებული საქმეები არის.

ასე რომ, პრობლემა არის არა ის, რომ პოლიტიკური დიალოგი არ არსებობს, არამედ ის, რომ პოლიტიკურ დიალოგს კონსტიტუციის დამრღვევები და სისხლის სამართლის დამნაშავეები ითხოვენ.

პარტიებმა პოლიტიკური განაჩენი გამოიტანეს მაშინ, როდესაც 2024 წლის არჩევნებზე ქართველი ხალხის ნება არ აღიარეს და უცხო ძალების ხელში საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ იარაღად იქცნენ. მათთან სალაპარაკო არაფერია. მთავარი პრობლემა არის, რომ ისინი დღეს ადამიანებითა და დემოკრატიით ვაჭრობენ“, – განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ზახაროვას თქმით, ერევანმა არ მიიღო რუსეთის დახმარება ყარაბაღელებისთვის

„წლის ქალთა გაძლიერების პროექტი“ – „თეგეტა“ EBA-ს ფორუმზე დაჯილდოვდა

ცხინვალის ცნობით, ქართულ მხარესთან გამშვები პუნქტების გახსნა ФСБ -სთან განიხილეს

ყარაბაღის მოძრაობის გაგრძელება ნიშნავს ომს – ფაშინიანი

„ოცნება“ არ აპირებს გაითვალისწინოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ძირითადი რეკომენდაციები 16.03.2026
„ოცნება“ არ აპირებს გაითვალისწინოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ძირითადი რეკომენდაციები
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv 16.03.2026
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აზერბაიჯანს მოუწოდა, შეწყვიტოს სიძულვილი სომხების მიმართ – Meydan.tv
წულუკიანის ყოფილი მოადგილე ხსნის, რატომ მომზადდა მოსკოვის მექანიზმის ანგარიში “ძალიან მალე” 16.03.2026
წულუკიანის ყოფილი მოადგილე ხსნის, რატომ მომზადდა მოსკოვის მექანიზმის ანგარიში “ძალიან მალე”
ვიწყებთ აქტიურ კომუნიკაციას საფრანგეთთან, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყოს – ლემონჯავა 16.03.2026
ვიწყებთ აქტიურ კომუნიკაციას საფრანგეთთან, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყოს – ლემონჯავა
პაპუაშვილი ჰააგის ტრიბუნალამდე გზას იმოკლებს – კუპრაძე 16.03.2026
პაპუაშვილი ჰააგის ტრიბუნალამდე გზას იმოკლებს – კუპრაძე
აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი COVID-19-ის საბაბით ისევ არ გაიხსნება 16.03.2026
აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი COVID-19-ის საბაბით ისევ არ გაიხსნება
ჟურნალისტის დასჯა პროფესიული მოვალეობის შესრულების გამო საშიშ პრეცედენტს ქმნის – თსუ-ს ლექტორები 16.03.2026
ჟურნალისტის დასჯა პროფესიული მოვალეობის შესრულების გამო საშიშ პრეცედენტს ქმნის – თსუ-ს ლექტორები
