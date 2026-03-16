აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი COVID-19-ის საბაბით ისევ არ გაიხსნება

16 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანში განსაკუთრებული საკარანტინო რეჟიმი გახანგრძლივდა. როგორც სააგენტო Trend News Agency იუწყება, შესაბამის დადგენილებას ხელი მოაწერა პრემიერ-მინისტრმა ალი ასადოვმა.

გადაწყვეტილების თანახმად, “აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე კორონავირუსული ინფექციის, COVID-19-ის გავრცელების პრევენციისა და შესაძლო გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით განსაკუთრებული საკარანტინო რეჟიმის მოქმედების ვადა გაგრძელდა 2026 წლის 1 ივლისის 06:00 საათამდე”.

მანამდე განსაკუთრებული საკარანტინო რეჟიმი 2026 წლის 1 აპრილის 06:00 საათამდე იყო გახანგრძლივებული.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ოცნება“ არ აპირებს გაითვალისწინოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ძირითადი რეკომენდაციები 16.03.2026
