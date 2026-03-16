აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი COVID-19-ის საბაბით ისევ არ გაიხსნება

აზერბაიჯანში განსაკუთრებული საკარანტინო რეჟიმი გახანგრძლივდა. როგორც სააგენტო Trend News Agency იუწყება, შესაბამის დადგენილებას ხელი მოაწერა პრემიერ-მინისტრმა ალი ასადოვმა.
გადაწყვეტილების თანახმად, “აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე კორონავირუსული ინფექციის, COVID-19-ის გავრცელების პრევენციისა და შესაძლო გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით განსაკუთრებული საკარანტინო რეჟიმის მოქმედების ვადა გაგრძელდა 2026 წლის 1 ივლისის 06:00 საათამდე”.
მანამდე განსაკუთრებული საკარანტინო რეჟიმი 2026 წლის 1 აპრილის 06:00 საათამდე იყო გახანგრძლივებული.