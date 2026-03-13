„წლის ქალთა გაძლიერების პროექტი“ – „თეგეტა“ EBA-ს ფორუმზე დაჯილდოვდა

თანამედროვე ეკონომიკაში ქალთა მონაწილეობა დღეს უკვე პირდაპირ კავშირშია ეკონომიკურ ზრდასთან, ინოვაციებთან და ბიზნესის მდგრად განვითარებასთან. შესაბამისად, სულ უფრო იზრდება იმ ინიციატივების რაოდენობა, რომლებიც ქალთა გაძლიერებას, პროფესიული შესაძლებლობების გაფართოებასა და ინკლუზიური სამუშაო გარემოს შექმნას ისახავს მიზნად. სწორედ ქალთა გაძლიერების ინიციატივების დანერგვისთვის მიიღო „თეგეტა ჰოლდინგმა“ ჯილდო.
გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სასაუბროდ გაერთიანდნენ ბიზნესლიდერები, საერთაშორისო პარტნიორები და დარგის ექსპერტები EBA4Women Signature Forum-ზე, რომელიც ევროპული ბიზნესასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო იმ კორპორაციული გამოცდილების გაზიარებას, რომელიც ბიზნესსექტორისთვის სამაგალითოა. ამ მნიშვნელოვან პლატფორმაზე საკუთარი სტრატეგიული მიდგომებით წარდგა „თეგეტა ჰოლდინგი“. კომპანიის მთავარმა აღმასრულებელმა ოფიცერმა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით გამართულ პანელურ დისკუსიაზე ისაუბრა. „თეგეტას“ საქმიანობის 30-წლიან ისტორიაში ის პირველი ქალი CEO-ა, რომელიც ჰოლდინგს ჩაუდგა სათავეში.
ეკატერინე ქავთარაძე, „თეგეტა ჰოლდინგის“ მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი: „2019 წლიდან „თეგეტა“ გაეროს ქალთა გაძლიერების პრინციპების ხელმომწერია. ამ გზაზე უკვე წლებია, მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რათა ჩვენი ჩართულობა ქალთა გაძლიერების პროცესში კიდევ უფრო აქტიური და ეფექტიანი გავხადოთ. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა კომპანიაში დასაქმებულთა 75%-ს კაცები შეადგენენ. ჩვენთვის თანამშრომლებს შორის ინკლუზიური და თანასწორი გარემოს ჩამოყალიბება უმნიშვნელოვანესია. შესაბამისად, ვგეგმავთ და ვახორციელებთ გენდერული თანასწორობის მიმართულებით მრავალფეროვან ინიციატივებს, ვქმნით ისეთ გარემოს, რომელიც, ერთი მხრივ, ჩვენი გუნდის წევრებს საკუთარი თავის რეალიზების საშუალებას აძლევს, ხოლო მეორე მხრივ, საავტომობილო ინდუსტრიაში ქალ პროფესიონალებს იზიდავს. ეს კი უკვე აისახება გაუმჯობესებულ ციფრებსა და გარემოში“.
„ბიზნესგადაწყვეტილებები ინკლუზიური ზრდისთვის – მზრუნველობაზე ორიენტირებული სამუშაო გარემო“ – ასე ერქვა პანელურ დისკუსიას, რომლის ფარგლებშიც ეკატერინე ქავთარაძემ „თეგეტას“ ქალთა გაძლიერების პროგრამები დეტალურად წარადგინა.
„თეგეტაში“ ამჟამად 600 ქალი თანამშრომელია. ესენი არიან არა მხოლოდ მენეჯერები, არამედ ავტომექანიკოსები, ინჟინრები, სერვისის მრჩევლები. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ტრანსფორმაცია ტოპ-მენეჯმენტში, სადაც ქალთა წარმომადგენლობა 18%-დან 32.35%-მდე გაიზარდა.
„დიდ ყურადღებას ვუთმობთ ქალთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი აქვს „თეგეტა აკადემიას“ – პროფესიული განათლების პლატფორმას, რომელიც ქალებს სთავაზობს ტექნიკურ პროფესიებში კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებსა და დასაქმების პირდაპირ შესაძლებლობას. მაგალითად, გასული წლის მონაცემებით „თეგეტა აკადემიის“ სასწავლო პროცესში ჩართულთა 21% ქალია. ამასთანავე, კომპანიაში მოქმედებს მენტორობისა და ლიდერის თვისებების განვითარების პროგრამები, რომლებიც თანამშრომლებს კარიერულ წინსვლაში მხარდაჭერას სთავაზობს და ქალებში ლიდერის პოტენციალის გაძლიერებას უწყობს ხელს“, – ამბობს ეკატერინე ქავთარაძე.
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ფორუმზე „თეგეტას“ მთავარმა აღმასრულებელმა ოფიცერმა განმარტა, რომ კომპანიაში განსაკუთრებული აქცენტი ინკლუზიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე კეთდება.
