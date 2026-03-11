ახალი ამბები

11 მარტი, 2026 •
ირანის ელჩმა დაადასტურა, რომ მოჯთაბა ხამენეი დაშავებულია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირანის ელჩმა კვიპროსში დაადასტურა, რომ ავიადარტყმების შედეგად, რომელსაც აიათოლა ალი ხამენეი ემსხვერპლა, მისი შვილი, მოჯთაბა ხამენეიც დაშავდა.

ამის შესახებ ალირეზა სალარიანმა „გარდიანს“ განუცხადა.

„ისიც იქ იყო და დაბომბვის დროს დაშავდა, თუმცა ეს უცხოურ ამბებში არ მინახავს. გავიგე, რომ ფეხებში, ხელსა და მკლავში დაიჭრა… მგონი, საავადმყოფოშია, რადგან დაშავებულია“, — განაცხადა ირანის ელჩმა კვიპროსში.

კითხვაზე, თუ რატომ არ გამოჩენილა მოჯთაბა ხამენეი მას შემდეგ, რაც ახალ სასულიერო ლიდერად დასახელდა, ირანის ელჩმა განაცხადა, რომ არ ჰგონია,  ახლა სიტყვით გამოსვლისთვის თავს კომფორტულად გრძნობდეს.

ისრაელმა და აშშ-მა 28 თებერვალს, გამთენიისას, დაიწყეს მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია ირანის წინააღმდეგ და დაბომბეს თეირანის ცენტრში მდებარე რეზიდენცია. პირველივე დღეს თავდასხმებს ემსხვერპლა ირანის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ალი ხამენეი, რომელიც თითქმის 40 წლის განმავლობაში მართავდა ქვეყანას, და ირანის შეიარაღებული ძალებისა და გუშაგთა კორპუსის ხელმძღვანელი პირები.

არსებული ინფორმაციით, თავდასხმას ალი ხამენეის ოჯახის 6 წევრი ემსხვერპლა. ირანული მედიის ცნობით, ალი ხამენეის ცოლი, მანსური, საჰაერო დარტყმიდან სამი დღის შემდეგ გარდაიცვალა.

ირანის ელჩი კვიპროსში ამბობს, რომ ალი ხამენეი თავის რეზიდენციაში იმყოფებოდა ოჯახის რამდენიმე წევრთან ერთად, მათ შორის მოჯთაბას მეუღლე ზაჰრასთან და მის მოზარდ ვაჟთან, მოჰამედ ბაგერთან ერთად, რომლებიც ასევე დაიღუპნენ თავდასხმის დროს.

„უზენაესი ლიდერი [ალი ხამენეი] მოკლეს მეუღლესთან, ქალიშვილთან, სიძესთან და ქალიშვილის 14 თვის ბავშვთან ერთად. ისინი საპრეზიდენტო ადმინისტრაციის მახლობლად, საკუთარ სახლში იმყოფებოდნენ. უმაღლესი მეთაურებიც მოკლეს, რადგან ისინიც მიწვეულნი იყვნენ. უზენაეს ლიდერს ოთხი ვაჟი და ორი ქალიშვილი ჰყავდა და სინამდვილეში იმავე ადგილას ცხოვრობდა, სადაც მუშაობდა“, — განაცხადა ირანის ელჩმა კვიპროსში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჩინეთის მოქალაქემ, ე.წ. თაღლითური პირამიდის გამოყენებით, საქართველოში 394 853 ლარი მიითვისა – პროკურატურა

“ეს არის ძალიან მაგარი უნივერსიტეტის დახურვის პროცესი” – სააკაშვილი ე.წ. პიჯაკების საქმეზე

“ისრაელის გვერდით ვდგავართ” – გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იერუსალიმში ჩავიდა

რუსეთის “მოქალაქეების დასაცავად” არმიას უფლება ექნება, ქვეყნის საზღვრებს გარეთ იმოქმედოს – კანონპროექტი რუსეთში

