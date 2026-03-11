ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ფაშინიანი: სომხეთსა და ევროკავშირს ურთიერთობები ახალ დონეზე აჰყავს

11 მარტი, 2026 •
ფაშინიანი: სომხეთსა და ევროკავშირს ურთიერთობები ახალ დონეზე აჰყავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრის, ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, ევროკავშირსა და სომხეთს შორის მიღებულ ახალ სტრატეგიულ დღის წესრიგს ორმხრივი ურთიერთობები ახალ დონეზე აჰყავს.

ამის შესახებ ფაშინიანმა 11 მარტს სტრასბურგი-ში, ევროპარლამენტის თავმჯდომარესთან, რობერტა მეცოლასთან ერთად გაკეთებული ერთობლივი განცხადებისას აღნიშნა.

მისი თქმით, ამჟამად აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ.

ფაშინიანმა ასევე აღნიშნა, რომ აღნიშნულ პერიოდში სომხეთი მხარდაჭერას იღებდა ევროპის მშვიდობის ფონდის მეშვეობით.

მისივე თქმით, ქვეყანაში აგრძელებს საქმიანობას ევროკავშირის სამოქალაქო სადამკვირვებლო მისია, რომლის როლიც, პრემიერის შეფასებით, რთულად შესაფასებელია.

„ზოგადად, მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი გრძელდება როგორც აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ისე სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე. მოხარული ვარ ასევე აღვნიშნო, რომ საკმაოდ ფართო დღის წესრიგი გვაქვს ეკონომიკური პარტნიორობის მიმართულებით. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამ მოწვევისა და შესაძლებლობისთვის და მოუთმენლად ველოდები თქვენთან შეხვედრას მაისის დასაწყისში, ერევანში, ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიტზე“, – განაცხადა ფაშინიანმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჩინეთის მოქალაქემ, ე.წ. თაღლითური პირამიდის გამოყენებით, საქართველოში 394 853 ლარი მიითვისა – პროკურატურა

“ეს არის ძალიან მაგარი უნივერსიტეტის დახურვის პროცესი” – სააკაშვილი ე.წ. პიჯაკების საქმეზე

“ისრაელის გვერდით ვდგავართ” – გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იერუსალიმში ჩავიდა

რუსეთის “მოქალაქეების დასაცავად” არმიას უფლება ექნება, ქვეყნის საზღვრებს გარეთ იმოქმედოს – კანონპროექტი რუსეთში

