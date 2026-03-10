მდინარაძე ვიცე-პოლკოვნიკი გახდა

სუს-ის ხელმძღვანელ მამუკა მდინარაძე ვადამდე მიენიჭა მორიგი სპეციალური წოდება.
ირაკლი კობახიძის მიერ გამოცემული ბრძანების თანახმად, მდინარაძე „სახელმწიფო უსაფრთხოების ვიცე-პოლკოვნიკი“ გახდა.
„სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ“ საქართველოს კანონის 5⁶ მუხლის, მე-7 მუხლის 2¹ პუნქტისა და მე-8 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს, სახელმწიფო უსაფრთხოების მაიორს, მამუკა მდინარაძეს, ვადამდე მიენიჭოს მორიგი უფროსი სპეციალური წოდება „სახელმწიფო უსაფრთხოების ვიცე-პოლკოვნიკი“, – ნათქვამია ბრძანებაში
მამუკა მდინარაძე სუს-ში 2025 წლის 3 სექტემბერს დაინიშნა. შესაბამისად მან ვიცე-პოლკოვნიკის წოდებას 6 თვეში მიაღწია. “სახელმწიფო უსაფრთხოების გენერლობამდე” მდინარაძეს ამჟამად მხოლოდ პოლკოვნიკის წოდება აშორებს.
პირველი თებერვლიდან სუს-ში ხელფასები გაიზარდა. გაიზარდა როგორც თანამდებობრივი, ასევე წოდებრივი სარგოების ყოველთვიური განაკვეთები. კობახიძის ხელმოწერით სუს-ში ხელფასები გასული წლის დეკემბერშიც გაიზარდა.
ახალი, 2026 წლის 4 თებერვლის დადგენილებით სუს-ის უფროსის, მამუკა მდინარაძის ხელფასი პირველი თებერვლიდან ჯამში 15 945 ლარი იქნება [აქედან 15 690 თანამდებობრივი სარგოა, 255 ლარი კი წოდებრივი].
იანვარში კი მდინარაძის ხელფასი 15 170 ლარი იყო [14 940 ლარი თანამდებობრივი და 230 ლარი წოდებრივი სარგო].
მამუკა მდინარაძის, როგორც სუს-ის უფროსის თანამდებობრივი სარგო გასულ წელთან შედარებით 2 110 ლარით გაიზარდა.
სუს-ში ხელფასთან ერთად წოდებრივ სარგოებსაც იღებენ, რომლის ოდენობებიც ასევე გაიზარდა.
სუს-ის უფროსის თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური განაკვეთის ოდენობა დამოკიდებულია მის წოდებაზე. მაგალითად, 4 თებერვლის დადგენილებით, სუს-ში თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი წოდების მქონე უფროსისთვის არის 15 690 ლარი, ხოლო იგივე განაკვეთი წოდების არმქონე უფროსისთვის 14 340 ლარი.
ირაკლი კობახიძემ მამუკა მდინარაძეს, 2025 წლის 26 ოქტომბერს ვადამდე მიანიჭა სახელმწიფო უსაფრთხოების მაიორის წოდება. მანამდე კი, 3 სექტემბერს – სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ლეიტენანტის, 23 ოქტომბერს – უფროსი ლეიტენანტის, 25 ოქტომბერს კი – კაპიტნის წოდება მიანიჭა.