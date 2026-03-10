ახალი ამბები

მდინარაძე ვიცე-პოლკოვნიკი გახდა

10 მარტი, 2026 •
მდინარაძე ვიცე-პოლკოვნიკი გახდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სუს-ის ხელმძღვანელ მამუკა მდინარაძე ვადამდე მიენიჭა მორიგი სპეციალური წოდება.

ირაკლი კობახიძის მიერ გამოცემული ბრძანების თანახმად, მდინარაძე „სახელმწიფო უსაფრთხოების ვიცე-პოლკოვნიკი“ გახდა.

„სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ“ საქართველოს კანონის 5⁶ მუხლის, მე-7 მუხლის 2¹ პუნქტისა და მე-8 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს, სახელმწიფო უსაფრთხოების მაიორს, მამუკა მდინარაძეს, ვადამდე მიენიჭოს მორიგი უფროსი სპეციალური წოდება „სახელმწიფო უსაფრთხოების ვიცე-პოლკოვნიკი“, – ნათქვამია ბრძანებაში

მამუკა მდინარაძე სუს-ში 2025 წლის 3 სექტემბერს დაინიშნა. შესაბამისად მან ვიცე-პოლკოვნიკის წოდებას 6 თვეში მიაღწია. “სახელმწიფო უსაფრთხოების გენერლობამდე” მდინარაძეს ამჟამად მხოლოდ პოლკოვნიკის წოდება აშორებს.

პირველი თებერვლიდან სუს-ში ხელფასები გაიზარდა. გაიზარდა როგორც თანამდებობრივი, ასევე წოდებრივი სარგოების ყოველთვიური განაკვეთები. კობახიძის ხელმოწერით სუს-ში ხელფასები გასული წლის დეკემბერშიც გაიზარდა.

ახალი, 2026 წლის 4 თებერვლის დადგენილებით სუს-ის უფროსის, მამუკა მდინარაძის ხელფასი პირველი თებერვლიდან ჯამში 15 945 ლარი იქნება [აქედან 15 690 თანამდებობრივი სარგოა, 255 ლარი კი წოდებრივი].

იანვარში კი მდინარაძის ხელფასი 15 170 ლარი იყო [14 940 ლარი თანამდებობრივი და 230 ლარი წოდებრივი სარგო].

მამუკა მდინარაძის, როგორც სუს-ის უფროსის თანამდებობრივი სარგო გასულ წელთან შედარებით 2 110 ლარით გაიზარდა.

სუს-ში ხელფასთან ერთად წოდებრივ სარგოებსაც იღებენ, რომლის ოდენობებიც ასევე გაიზარდა.

სუს-ის უფროსის თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური განაკვეთის ოდენობა დამოკიდებულია მის წოდებაზე. მაგალითად, 4 თებერვლის დადგენილებით, სუს-ში თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი წოდების მქონე უფროსისთვის არის 15 690 ლარი, ხოლო იგივე განაკვეთი წოდების არმქონე უფროსისთვის 14 340 ლარი.

თანამდებობრივი სარგო სუს-ში 2026 წლის 1-ლი თებერვლიდან

ირაკლი კობახიძემ მამუკა მდინარაძეს, 2025 წლის 26 ოქტომბერს ვადამდე მიანიჭა სახელმწიფო უსაფრთხოების მაიორის წოდება. მანამდე კი, 3 სექტემბერს – სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ლეიტენანტის, 23 ოქტომბერს – უფროსი ლეიტენანტის, 25 ოქტომბერს კი – კაპიტნის წოდება მიანიჭა.

წოდებრივი სარგო სუს-ში 2026 წლის 1-ლი თებერვლიდან

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

დიუსელდორფის უნივერსიტეტი, სადაც კობახიძე სწავლობდა, ილიაუნის მხარდაჭერას უცხადებს

რას პასუხობს კობახიძე, საჰაერო თავდაცვის სისტემის ყიდვის შესახებ დასმულ კითხვას

კორუფციის ბრალდებით დაკავებული და პასუხისგებაში მიცემულია 30 ადამიანი

პაატა ალავერდაშვილს პოლიციელის სიტყვიერ შეურაცხყოფას ედავებიან – ადვოკატი

“ბრალი ეხება საჯაროდ მოწოდებას და განცხადება გაკეთებულია დახურულ სხდომაზე” – ადვოკატი ახალაიაზე 10.03.2026
“ბრალი ეხება საჯაროდ მოწოდებას და განცხადება გაკეთებულია დახურულ სხდომაზე” – ადვოკატი ახალაიაზე
ლონდონი ქართველი მაღალჩინოსნების შესაძლო დასანქცირებაზე კომენტარს არ აკეთებს 10.03.2026
ლონდონი ქართველი მაღალჩინოსნების შესაძლო დასანქცირებაზე კომენტარს არ აკეთებს
რატომ ამოიღო ევროკავშირმა ყულევის პორტი სანქციების პაკეტიდან 10.03.2026
რატომ ამოიღო ევროკავშირმა ყულევის პორტი სანქციების პაკეტიდან
ჰეშბანკი და Visa სტრატეგიულ პარტნიორობას იწყებენ: ახალი ეტაპი ციფრული საბანკო სერვისების განვითარებაში 10.03.2026
ჰეშბანკი და Visa სტრატეგიულ პარტნიორობას იწყებენ: ახალი ეტაპი ციფრული საბანკო სერვისების განვითარებაში
მდინარაძე ვიცე-პოლკოვნიკი გახდა 10.03.2026
მდინარაძე ვიცე-პოლკოვნიკი გახდა
აზერბაიჯანმა ირანს ჰუმანიტარული დახმარება გაუგზავნა 10.03.2026
აზერბაიჯანმა ირანს ჰუმანიტარული დახმარება გაუგზავნა
რუსულ კანონის აღსრულებაზეც უფლებამოსილი იქნება აუდიტის სამსახური 09.03.2026
რუსულ კანონის აღსრულებაზეც უფლებამოსილი იქნება აუდიტის სამსახური
ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი სუს-ის გამოძიებაზე შეშფოთებას გამოთქვამს 09.03.2026
ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი სუს-ის გამოძიებაზე შეშფოთებას გამოთქვამს