აზერბაიჯანმა ირანს ჰუმანიტარული დახმარება გაუგზავნა

10 მარტი, 2026 •
აზერბაიჯანმა ირანს ჰუმანიტარული დახმარება გაუგზავნა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სააგენტო APA-ს ცნობით, 2026 წლის 8 მარტს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის, ილჰამ ალიევსა და ირანის პრეზიდენტის, მასუდ ფეზეშქიანს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის საფუძველზე აზერბაიჯანმა ირანისთვის ჰუმანიტარული დახმარება გაგზავნა.

“აზერბაიჯანის პრეზიდენტის დავალებით, ჰუმანიტარული ტვირთი გაიგზავნა ირანში, რათა ხელი შეეწყოს მეგობარი და მეზობელი ქვეყნის მოსახლეობის მიმდინარე საჭიროებების დაკმაყოფილებას”.

ოფიციალური ცნობითვე, ჰუმანიტარული დახმარება მოიცავს: 10 ტონა ფქვილს, 6 ტონა ბრინჯს, 2.4 ტონა შაქარს, 4 ტონაზე მეტ სასმელ წყალს, დაახლოებით 600 კილოგრამ ჩაის და დაახლოებით 2 ტონა მედიკამენტებსა და სამედიცინო მასალებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

