9 მარტი, 2026 •
ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ ახალ საქმეზე გამოძიება დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ახალ საქმეზე გამოძიება დაიწყო.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317-ე მუხლით, რაც სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას გულისხმობს და 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, საქმე ეხება ბაჩო ახალაიას განცხადებას სასამართლო პროცესზე, რომ „ეს ხელისუფლება არის დასამხობი, რაც შეიძლება სწრაფად და სასტიკად, ნებისმიერი ფორმით და ნებისმიერი გზით“.

ბაჩო ახალაია გასული წლის 25 დეკემბერს დააკავეს. მას 4 ოქტომბრის პროტესტთან დაკავშირებით „ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ხელმძღვანელობას“ ედავებიან, რაც სასჯელის სახით 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსულ კანონის აღსრულებაზეც უფლებამოსილი აუდიტის სამსახური იქნება
ჰადსონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი სუს-ის გამოძიებაზე შეშფოთებას გამოთქვამს
ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ ახალ საქმეზე გამოძიება დაიწყო
ილჰამ ალიევმა ირანის ახალ უზენაეს ლიდერს მოჯთაბა ხამენეის მიულოცა
ცხინვალი – რუსეთთან სამხედრო ინტეგრაციას ვაძლიერებთ
თურქეთი აცხადებს, რომ ირანიდან ნასროლი მეორე ბალისტიკური რაკეტა ჩამოაგდეს
დიუსელდორფის უნივერსიტეტი, სადაც კობახიძე სწავლობდა, ილიაუნის მხარდაჭერას უცხადებს
რას პასუხობს კობახიძე, საჰაერო თავდაცვის სისტემის ყიდვის შესახებ დასმულ კითხვას