საქართველომ იანვარში რუსეთიდან რეკორდული რაოდენობის ყავა შემოიტანა

3 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელიც რუსულმა სამთავრობო საინფორმაციო სააგენტო „ტასმა“ გააანალიზა, იანვარში საქართველომ რუსეთიდან 56.6 ტონა ყავა შემოიტანა, რაც ამ თვისთვის სარეკორდო მაჩვენებელია.

სააგენტოს ინფორმაციით, იანვარში რუსული ყავის იმპორტმა სულ 56.6 ტონა შეადგინა, რომლის ღირებულებაც 483,400 აშშ დოლარი იყო. ეს მაჩვენებელი 52.6%-ით მაღალია 2025 წლის იანვრის მონაცემთან შედარებით. მანამდე, იანვრის თვეში რუსეთიდან ყავის იმპორტის ყველაზე მაღალი მოცულობა 2018 წელს დაფიქსირდა და 50.9 ტონას შეადგენდა. მთლიანობაში, 2025 წელს საქართველომ რუსეთისგან 10.3 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების 1,100 ტონა ყავა შეიძინა.

იანვარში სხვადასხვა ქვეყნიდან საქართველოში ყავის იმპორტის მთლიანმა მოცულობამ 447 ტონა შეადგინა, რაც 3.1 მილიონ აშშ დოლარადაა შეფასებული. წამყვანი ექსპორტიორი ინდონეზიაა, საიდანაც 1.1 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების 232.8 ტონა ყავა იქნა შემოტანილი. რუსეთი მეორე ადგილზეა. მოხალული და მოუხალავი ყავის მიწოდების მიხედვით, შემდეგ მოდიან: ვიეტნამი (38.4 ტონა), თურქეთი (30 ტონა), ბრაზილია და იტალია (თითოეული 19.2 ტონა), ნიდერლანდები (15 ტონა), ბელგია (12.4 ტონა), სომხეთი (9.7 ტონა) და სხვა ქვეყნები.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

