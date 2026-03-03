ახალი ამბები

ირანმა იერიში მიიტანა აშშ-ის საელჩოებზე ახლო აღმოსავლეთში

3 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საუდის არაბეთში აშშ-ის საელჩოს, სავარაუდოდ, ირანული დრონები დაესხნენ თავს.

თავდასხმის გამო ყველა საკონსულო შეხვედრა გაუქმდა.

ასევე, დარტყმა მიაყენეს ქუვეითში აშშ-ის საელჩოს.

„ჩვენ გავაუქმეთ ყველა რეგულარული და საგანგებო საკონსულო შეხვედრა. შეგატყობინებთ, როდესაც საელჩო დაუბრუნდება ჩვეულ ფუნქციონირებას“, — დაწერა X-ზე აშშ-ის საელჩომ ქუვეითში.

შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო სამთავრობო პერსონალის და მათი ოჯახების სავალდებულო ევაკუაცია იორდანიაში, ბაჰრეინში, ერაყში, კატარსა და ქუვეითში.

ირანი საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს სპარსეთის ყურის ქვეყნებში, სადაც აშშ-ის სამხედრო ბაზები არიან განლაგებული. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა CNN-ს განუცხადა, რომ ომის „ყველაზე დიდი სიურპრიზი“ რეგიონში არაბულ ქვეყნებზე ირანის თავდასხმები იყო.

ბოლო დღეებში ათასობით საერთაშორისო რეისი გაუქმდა და ზოგიერთი აეროპორტი კვლავ დაკეტილია.

ირანის იერიშებს ქუვეითის სამოქალაქო პორტში 6 ამერიკელი სამხედრო ემსხვერპლა.

ისრაელი და ირანი განაგრძობენ საჰაერო დარტყმებს ირანზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

