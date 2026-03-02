ახალი ამბები

UK, საფრანგეთი და გერმანია მზად არიან ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომები“ მიიღონ

2 მარტი, 2026 •
UK, საფრანგეთი და გერმანია მზად არიან ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომები“ მიიღონ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა, რომ დასთანხმდა აშშ-ის მოთხოვნას, გამოიყენოს ბრიტანული სამხედრო ბაზები ირანის სარაკეტო ცენტრებზე „თავდაცვითი დარტყმებისთვის“.

ამავდროულად, სტარმერმა განაცხადა, რომ გაერთიანებულმა სამეფომ გაკვეთილები ისწავლა „ერაყის შეცდომებიდან“ და „არ შეუერთდება შეტევით მოქმედებებს“.

BBC-ის ინფორმაციით, სავარაუდოდ, აშშ ირანის სარაკეტო ობიექტებზე დარტყმებისთვის გამოიყენებს RAF Fairford-ს გლოსტერშირში და დიეგო გარსიას, ინდოეთის ოკეანეში.

პრემიერ-მინისტრმა განცხადება კვირას ღამით კვიპროსში მდებარე ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ბაზაზე დრონის დარტყმამდე რამდენიმე საათით ადრე გააკეთა.

კვიპროსში, აკროტირის სამეფო საჰაერო ძალებზე თავდასხმა ადგილობრივი დროით დაახლოებით შუაღამისას მოხდა, რის შედეგადაც მსხვერპლი არ დაფიქსირებულა.

საფრანგეთმა, გერმანიამ და დიდმა ბრიტანეთმა კვირას განაცხადეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში, მზად არიან დაიცვან საკუთარი და სპარსეთის ყურეში მოკავშირეების ინტერესები ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომების“ განხორციელებით.

„შეძრწუნებულნი ვართ ირანის მიერ რეგიონის ქვეყნების წინააღმდეგ განხორციელებული განურჩეველი და არაპროპორციული სარაკეტო თავდასხმებით, მათ შორის იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც არ იყვნენ ჩართულნი აშშ-სა და ისრაელის საწყის სამხედრო ოპერაციებში. ჩვენ გადავდგამთ ნაბიჯებს ჩვენი და რეგიონში ჩვენი მოკავშირეების ინტერესების დასაცავად, პოტენციურად აუცილებელი და პროპორციული თავდაცვითი ქმედებების განხორციელების გზით, რათა განადგურდეს ირანის შესაძლებლობა, გამოიყენოს რაკეტები და დრონები“, — ნათქვამია სამი ქვეყნის ერთობლივ განცხადებაში.

ირანის თავდასხმები ჩრდილოეთ ერაყში, არბილთან ახლოს მდებარე მრავალეროვნულ სამხედრო ბაზაზე და იორდანიის აღმოსავლეთით მდებარე გერმანული არმიის ბანაკზე განხორციელდა.

28 თებერვალს, გამთენიისას, ისრაელმა და აშშ-მა დაიწყეს მასშტაბური სამხედრო სამხედრო ოპერაცია ირანის წინააღმდეგ. საჰაერო დარტყმები განხორციელდა თეირანში, ისპაჰანსა და ყუმში მდებარე სტრატეგიულ ობიექტებზე: ბირთვულ ინფრასტრუქტურაზე, სარაკეტო ქარხნებსა და სამთავრობო შენობებზე. პირველივე დღეს თავდასხმებს ემსხვერპლა ირანის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ალი ხამენეი, რომელიც თითქმის 40 წლის განმავლობაში მართავდა ქვეყანას და ირანის შეიარაღებული ძალებისა და გუშაგთა კორპუსის ხელმძღვანელი პირები.

ირანმა საპასუხოდ სარაკეტო იერიში მიიტანა როგორც ისრაელის ტერიტორიაზე, ასევე, ბაჰრეინზე, კატარზე, ქუვეითსა და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებზე, სადაც განლაგებულია აშშ-ის სამხედრო ბაზები.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბირთვული უსაფრთხოების დაცვა” – EU-ის ლიდერების ერთობლივი განცხადება ირანზე

დააკავეს დედა, რომელიც 11 წლის შვილს ქუჩაში მოწყალების თხოვნას აიძულებდა – პროკურატურა

ნავროცკის თქმით, პოლონეთი ინფორმირებული იყო აშშ-სა და ისრაელის მიერ ირანზე თავდასხმის შესახებ

“ჩვენ შვილებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, თანატოლების მსგავსად, შევიდნენ სკოლაში” – მშობლები კობახიძესთან შეხვედრას ითხოვენ

ქუვეითში „რამდენიმე ამერიკული F-15E ჩამოვარდა“ 02.03.2026
ქუვეითში „რამდენიმე ამერიკული F-15E ჩამოვარდა“
სასამართლომ უკანონოდ ცნო გაფიცვის გამო ოპერის თეატრიდან თანამშრომლების გათავისუფლება – პროფკავშირები 02.03.2026
სასამართლომ უკანონოდ ცნო გაფიცვის გამო ოპერის თეატრიდან თანამშრომლების გათავისუფლება – პროფკავშირები
UK, საფრანგეთი და გერმანია მზად არიან ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომები“ მიიღონ 02.03.2026
UK, საფრანგეთი და გერმანია მზად არიან ირანის წინააღმდეგ „თავდაცვითი ზომები“ მიიღონ
კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი 02.03.2026
კორუფცია მერიის სისტემაში: დაკავებულია საჯარო მოხელე და კიდევ ორი პირი
„ოცნების“ გადაწყვეტილებით, საერთაშორისო დამკვირვებელი მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება 02.03.2026
„ოცნების“ გადაწყვეტილებით, საერთაშორისო დამკვირვებელი მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება
კახა კალაძე აბუ-დაბიში იმყოფება და გამოფრენას ვერ ახერხებს 02.03.2026
კახა კალაძე აბუ-დაბიში იმყოფება და გამოფრენას ვერ ახერხებს
“სამძიმარი ირანსა და ისრაელს, სოლიდარობა არაბულ ქვეყნებს – “ოცნების” მთავრობის განცხადება ომზე 02.03.2026
“სამძიმარი ირანსა და ისრაელს, სოლიდარობა არაბულ ქვეყნებს – “ოცნების” მთავრობის განცხადება ომზე
“ჰეზბოლას” გააქტიურების გამო კონფლიქტი ლიბანზეც გავრცელდა 02.03.2026
“ჰეზბოლას” გააქტიურების გამო კონფლიქტი ლიბანზეც გავრცელდა