სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: თებერვალი 2026

26 თებერვალი, 2026 •
სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: თებერვალი 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სელფი მობაილი აგრძელებს ქსელის უწყვეტ გაუმჯობესებას და მომხმარებლის ინფორმირებას პროგრესის შესახებ.

სელფის ქსელი კიდევ უფრო საიმედო გახდა – ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, 28%-ით გაიზარდა ქსელის ხელმისაწვდომობა, რაც ნიშნავს ნაკლებ ტექნიკურ შეფერხებას, უფრო სტაბილურ კავშირს და პრობლემის შემთხვევაში სწრაფ რეაგირებას.

მომხმარებლისთვის მობილური კავშირის ყოველდღიური გამოყენებისას უკეთესი გამოცდილების შექმნისთვის, თებერვლის თვეში სელფიმ ასევე მოახდინა 3G ქსელის სიხშირული განახლება. ეს პროცესი გულისხმობს: ქსელის სტაბილურობის გაზრდას, ზარების ხარისხის გაუმჯობესებასა და კავშირის გაწყვეტის რისკის მინიმიზაციას. განახლების ეფექტი უკვე აისახა კონკრეტულ ლოკაციებზე: სამგორში და კასპის მუნიციპალიტეტში, სადაც საშუალოდ 0.26%-ით გაუმჯობესდა სატელეფონო ზარების უწყვეტობა, შემცირდა შეფერხების ალბათობა და გაიზარდა კავშირის სტაბილურობა.

სელფი მობაილი უწყვეტად განაგრძობს ზრუნვას ქსელის განვითარებაზე, მომხმარებლების გამოცდილების კიდევ უფრო მეტი გაუმჯობესებისთვის.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჩემი ღრმა რწმენით, არ არსებობს ქართველი, რომელიც არ განიცდის ამ დღეს – ზურაბიშვილი 25 თებერვალზე

ზუგდიდის სასამართლომ გაამართლა ვიტალი გუგუჩია, რომელსაც Pos TV-ის გადამღებ ჯგუფზე ძალადობას ედავებოდნენ

ევროპარლამენტი საქართველოზე კრიტიკულ ანგარიშს განიხილავს — რა თქვეს ბრიუსელში

სელფი Tbilisi Open Air 2026: Winter Edition-ის ტელკო პარტნიორია

ფაშინიანის და ტუსკის შეხვედრა ვარშავაში 26.02.2026
ეს იყო ჟესტი ირანის რეჟიმის მიმართ – ისრაელის ელჩი თბილისის ანძის ირანის დროშის ფერებში განათებაზე 26.02.2026
ლაშა ჩხარტიშვილს 5-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს ფეისბუქზე კომენტარის გამო 26.02.2026
“არცერთი არგუმენტი” – ბოჭორიშვილმა კობახიძის მესიჯბოქსი გამოიყენა UK-ის ელჩთან შეხვედრის აღსაწერად 26.02.2026
გაოცებით წავიკითხე პაპუაშვილის მორიგი ბრალდება უკრაინის თითქოსდა „უმადურობის“ შესახებ – სტეფანჩუკი 26.02.2026
ბრიტანეთმა ახლა სწრაფად უნდა იმოქმედოს და უშუალოდ რეჟიმის ხელშემწყობები დაასანქციროს – TI-UK 26.02.2026
სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: თებერვალი 2026 26.02.2026
ნიუ-იორკში, თიბისი Strategy Day 2026 გაიმართა 26.02.2026
