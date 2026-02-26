ბრიტანეთის ახალი სანქციები აზერბაიჯანელ ნავთობ-ტრეიდერებსაც შეეხო

უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ჩარევის მეოთხე წლისთავზე დიდი ბრიტანეთის მიერ მოსკოვის წინააღმდეგ გამოცხადებული ახალი, მასშტაბური სანქციების სიაში, რომელიც დაახლოებით 300 კომპანიასა და ფიზიკურ პირს შეეხება, აზერბაიჯანელი ტრეიდერებიც მოხვდნენ.
შეზღუდვები დაუწესდა „2Rivers Group“-თან დაკავშირებულ 175 იურიდიულ პირს. Bloomberg-ის ინფორმაციით, აღნიშნული ქსელი დაკავშირებულია აზერბაიჯანელ ტრეიდერებთან – ეტიბარ ეიუბთან და ტაჰირ ყარაევთან, რომლებიც საერთაშორისო სანქციების მიუხედავად, რუსული ნავთობის ასობით მილიონი ბარელის გადაზიდვაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ.
დიდმა ბრიტანეთმა „2Rivers Group“-ს სანქციები უკვე 2024 და 2025 წლებშიც დაუწესა, თუმცა ახალი პაკეტი ქსელთან დაკავშირებული კომპანიების უფრო ფართო წრეს მოიცავს.
ამჯერად შეზღუდვებში ასევე მოხვდნენ რუსული ბანკები, მათ შორის „Poçta Bank“, „Toçka“, „Transkapitalbank“, „Absolyut-Bank“, „Sinara“, „Avers“, „Lanta-Bank“, „Ak Bars“ და „Fora-Bank“.
სანქციების სიაში შევიდნენ ენერგეტიკული გიგანტებიც – „Transneft“ და „Rosatom“-ის სტრუქტურები („Rosatom Energy Projects“, „REIN Engineering“, „Rusatom Overseas“), ასევე თხევადი ბუნებრივი გაზის მწარმოებლები „Krioqaz-Vısotsk“ და „Qazprom SPQ Portovaya“.
გარდა ამისა, სანქციები შეეხო ორ ქართულ ტელეკომპანიას – „Imedi TV“-სა და „POSTV“-ს.