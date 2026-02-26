ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

26 თებერვალი, 2026 •
ბრიტანეთის ახალი სანქციები აზერბაიჯანელ ნავთობ-ტრეიდერებსაც შეეხო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ჩარევის მეოთხე წლისთავზე დიდი ბრიტანეთის მიერ მოსკოვის წინააღმდეგ გამოცხადებული ახალი, მასშტაბური სანქციების სიაში, რომელიც დაახლოებით 300 კომპანიასა და ფიზიკურ პირს შეეხება, აზერბაიჯანელი ტრეიდერებიც მოხვდნენ.

შეზღუდვები დაუწესდა „2Rivers Group“-თან დაკავშირებულ 175 იურიდიულ პირს. Bloomberg-ის ინფორმაციით, აღნიშნული ქსელი დაკავშირებულია აზერბაიჯანელ ტრეიდერებთან – ეტიბარ ეიუბთან და ტაჰირ ყარაევთან, რომლებიც საერთაშორისო სანქციების მიუხედავად, რუსული ნავთობის ასობით მილიონი ბარელის გადაზიდვაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ.

დიდმა ბრიტანეთმა „2Rivers Group“-ს სანქციები უკვე 2024 და 2025 წლებშიც დაუწესა, თუმცა ახალი პაკეტი ქსელთან დაკავშირებული კომპანიების უფრო ფართო წრეს მოიცავს.

ამჯერად შეზღუდვებში ასევე მოხვდნენ რუსული ბანკები, მათ შორის „Poçta Bank“, „Toçka“, „Transkapitalbank“, „Absolyut-Bank“, „Sinara“, „Avers“, „Lanta-Bank“, „Ak Bars“ და „Fora-Bank“.

სანქციების სიაში შევიდნენ ენერგეტიკული გიგანტებიც – „Transneft“ და „Rosatom“-ის სტრუქტურები („Rosatom Energy Projects“, „REIN Engineering“, „Rusatom Overseas“), ასევე თხევადი ბუნებრივი გაზის მწარმოებლები „Krioqaz-Vısotsk“ და „Qazprom SPQ Portovaya“.

გარდა ამისა, სანქციები შეეხო ორ ქართულ ტელეკომპანიას – „Imedi TV“-სა და „POSTV“-ს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჩემი ღრმა რწმენით, არ არსებობს ქართველი, რომელიც არ განიცდის ამ დღეს – ზურაბიშვილი 25 თებერვალზე

ზუგდიდის სასამართლომ გაამართლა ვიტალი გუგუჩია, რომელსაც Pos TV-ის გადამღებ ჯგუფზე ძალადობას ედავებოდნენ

ევროპარლამენტი საქართველოზე კრიტიკულ ანგარიშს განიხილავს — რა თქვეს ბრიუსელში

ფაშინიანის და ტუსკის შეხვედრა ვარშავაში
ეს იყო ჟესტი ირანის რეჟიმის მიმართ – ისრაელის ელჩი თბილისის ანძის ირანის დროშის ფერებში განათებაზე
ლაშა ჩხარტიშვილს 5-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს ფეისბუქზე კომენტარის გამო
“არცერთი არგუმენტი” – ბოჭორიშვილმა კობახიძის მესიჯბოქსი გამოიყენა UK-ის ელჩთან შეხვედრის აღსაწერად
გაოცებით წავიკითხე პაპუაშვილის მორიგი ბრალდება უკრაინის თითქოსდა „უმადურობის“ შესახებ – სტეფანჩუკი
ბრიტანეთმა ახლა სწრაფად უნდა იმოქმედოს და უშუალოდ რეჟიმის ხელშემწყობები დაასანქციროს – TI-UK
სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: თებერვალი 2026
ნიუ-იორკში, თიბისი Strategy Day 2026 გაიმართა