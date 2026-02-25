ახალი ამბები

ჩემი ღრმა რწმენით, არ არსებობს ქართველი, რომელიც არ განიცდის ამ დღეს – ზურაბიშვილი 25 თებერვალზე

25 თებერვალი, 2026 •
ჩემი ღრმა რწმენით, არ არსებობს ქართველი, რომელიც არ განიცდის ამ დღეს – ზურაბიშვილი 25 თებერვალზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სალომე ზურაბიშვილმა კოჯორში პატივი მიაგო 1921 წელს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნას. მან ყვავილებით შეამკო მემორიალი, შემდეგ კი მედიასთან ამ დღის მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრა.

ზურაბიშვილი ამბობს, რომ დღეს საქართველო დამოუკიდებელია იმდენად, რამდენადაც ქართულმა საზოგადოებამ იცის, ვინ არის ქვეყნის მტერი და ვინ – მხარდამჭერი.

“25 თებერვალი არის ის დღე, რომელსაც აღვნიშნავთ ყველანი ერთად. ჩემი ღრმა რწმენით, არ არსებობს ქართველი – გულით და სულით ქართველი – რომელიც არ განიცდის ამ დღეს და ვერ აღიქვამს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ისტორიისთვის. ეს არის ის დღე, რომელზეც ყველა ახალგაზრდა – ყველა მოსწავლე, ყველა სტუდენტი უნდა ფიქრობდეს და ანალიზს აკეთებდეს, რათა ასეთი დღე ჩვენს ქვეყანაში არასდროს არ დაბრუნდეს.

ეს დღე, ასევე, არის იმის ამსახველი, თუ რა არის, რას წარმოადგენს რუსეთი. ზოგჯერ ეშლებათ და ჰგონიათ, რომ ეს მხოლოდ საბჭოთა რუსეთი იყო. არა, ჯერ არ იყო საბჭოთა რუსეთი. ეს იყო რუსეთი, მისი წითელი არმია, რომელიც შემოიჭრა და დაიპყრო საქართველო.

[…] 25 თებერვალი არის ის დღე, როდესაც მთავრდება საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, რომელიც დღეს არსებობს იმდენად, რამდენადაც ჩვენ შევიგნებთ, თუ ვინ არის ამ ქვეყნის მტერი, ვინ არის ამ ქვეყნის მხარდამჭერი და როგორ უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება იმისთვის, რომ საერთაშორისო არენაზე საქართველო არსებობდეს, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო არა მხოლოდ იურიდიულად, არამედ იყოს სხვებისგან აღიარებული, ჩვენი ადგილი გვქონდეს რეგიონში და მსოფლიოში, ჩვენი ადგილი გვქონდეს იმ თანამეგობრობაში, რომელიც იზიარებს ჩვენ ღირებულებებს – თავისუფლებას, სამართლიანობას. ეს არის ის, რაც  ყველა ქართველს უნდა ამ ქვეყნისთვის, ამ ქვეყნის მომავლისთვის. ამ დღეს, აქ, ამაზე უნდა ვფიქრობდეთ”, – განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.

25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღეა. 1921 წლის თებერვალში საქართველოში წითელი არმიის ნაწილები შემოვიდნენ. 25 თებერვალს მათ თბილისი აიღეს.

ამავე თემაზე:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

შვედეთის შემდეგ, კირცხალია დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკური მდგომარეობის გამო გამოთქვამს შეშფოთებას

“გრძელვადიანი მშვდობის მხარდაჭერა უკრაინაში” – ომის 4 წლისთავზე გაერეოში მორიგი რეზოლუცია მიიღეს

“ფერმის კართან” სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 21.6%-ით გაძვირდა — საქსტატი

ახალი გადაწყვეტილება აზერბაიჯანში პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაზე

ძმებ კაკულიების დეიდაშვილს ვერის სასაფლაოზე ცეცხლი გაუხსნეს — „ტვ პირველი“ 25.02.2026
ძმებ კაკულიების დეიდაშვილს ვერის სასაფლაოზე ცეცხლი გაუხსნეს — „ტვ პირველი“
დააგროვეთ ნაბიჯები და დასაჩუქრდით Coca-Cola-ს აქციებით – თიბისისა და კოკა-კოლას კოლაბორაცია 25.02.2026
დააგროვეთ ნაბიჯები და დასაჩუქრდით Coca-Cola-ს აქციებით – თიბისისა და კოკა-კოლას კოლაბორაცია
ჩემი ღრმა რწმენით, არ არსებობს ქართველი, რომელიც არ განიცდის ამ დღეს – ზურაბიშვილი 25 თებერვალზე 25.02.2026
ჩემი ღრმა რწმენით, არ არსებობს ქართველი, რომელიც არ განიცდის ამ დღეს – ზურაბიშვილი 25 თებერვალზე
ზუგდიდის სასამართლომ გაამართლა ვიტალი გუგუჩია, რომელსაც Pos TV-ის გადამღებ ჯგუფზე ძალადობას ედავებოდნენ 25.02.2026
ზუგდიდის სასამართლომ გაამართლა ვიტალი გუგუჩია, რომელსაც Pos TV-ის გადამღებ ჯგუფზე ძალადობას ედავებოდნენ
ოთხმა წევრმა რეესტრს მიმართა და მოითხოვა “იმედის” სამეთვალყურეო საბჭოდან გასვლა 25.02.2026
ოთხმა წევრმა რეესტრს მიმართა და მოითხოვა “იმედის” სამეთვალყურეო საბჭოდან გასვლა
ევროპარლამენტი საქართველოზე კრიტიკულ ანგარიშს განიხილავს — რა თქვეს ბრიუსელში 25.02.2026
ევროპარლამენტი საქართველოზე კრიტიკულ ანგარიშს განიხილავს — რა თქვეს ბრიუსელში
სელფი Tbilisi Open Air 2026: Winter Edition-ის ტელკო პარტნიორია 25.02.2026
სელფი Tbilisi Open Air 2026: Winter Edition-ის ტელკო პარტნიორია
PACE-ს 20-ზე მეტი დეპუტატის წერილი საქართველოში ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე 25.02.2026
PACE-ს 20-ზე მეტი დეპუტატის წერილი საქართველოში ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე