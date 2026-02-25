ახალი ამბებირეკლამა

სელფი Tbilisi Open Air 2026: Winter Edition-ის ტელკო პარტნიორია

25 თებერვალი, 2026 •
სელფი Tbilisi Open Air 2026: Winter Edition-ის ტელკო პარტნიორია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სელფი  მუსიკალური ფესტივალის, Tbilisi Open Air 2026: Winter Edition-ის ტელკო პარტნიორია. ყველაზე პოპულარული მუსიკალური ფესტივალი, წელს პირველად, ზამთარშიც გაიმართება და 28-1 მარტს გუდაურში მსმენელებს განსხვავებულ გამოცდილებას შესთავაზებს.

ღონისძიება აერთიანებს მუსიკას, თავისუფალ გარემოსა და აქტიურ დასვენებას. სელფი, როგორც ინოვაციური და თანამედროვე ციფრული ეკოსისტემის შემქმნელი ბრენდი, უერთდება ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან მუსიკალურ პლატფორმას და ფესტივალის სტუმრებს დასამახსოვრებელ გამოცდილებას სთავაზობს. ფესტივალზე სტუმრებს ელოდებათ სელფის სივრცე, სადაც დახვდებათ საჩუქრები, სიურპრიზები, და ფოტოგადაღების ზონა.

“სელფის მისიაა ვუზრუნველყოთ კავშირი, რომელიც ადამიანებს ერთმანეთთან და საკუთარ შესაძლებლობებთან უფრო ახლოს მოიყვანს, იქნება ეს ტექნოლოგიების მიწოდებით, თუ იმ პლატფორმების მხარდაჭერით, რომლებიც ლაპარაკის, იდეების გაზიარებისა და რეალური კომუნიკაციის შესაძლებლობას ქმნიან. ჩვენ გვჯერა, რომ მუსიკა უნივერსალური საკომუნიკაციო ენაა – ყველასთვის გასაგები და გამაერთიანებელი. სწორედ ამიტომ ვარჩიეთ Tbilisi Open Air-თან დამეგობრება – პლატფორმასთან, რომელიც ადამიანებს შორის კავშირს აძლიერებს,“ – აცხადებენ სელფი მობაილში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

შვედეთის შემდეგ, კირცხალია დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკური მდგომარეობის გამო გამოთქვამს შეშფოთებას

“გრძელვადიანი მშვდობის მხარდაჭერა უკრაინაში” – ომის 4 წლისთავზე გაერეოში მორიგი რეზოლუცია მიიღეს

“ფერმის კართან” სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 21.6%-ით გაძვირდა — საქსტატი

ახალი გადაწყვეტილება აზერბაიჯანში პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაზე

ძმებ კაკულიების დეიდაშვილს ვერის სასაფლაოზე ცეცხლი გაუხსნეს — „ტვ პირველი“ 25.02.2026
ძმებ კაკულიების დეიდაშვილს ვერის სასაფლაოზე ცეცხლი გაუხსნეს — „ტვ პირველი“
დააგროვეთ ნაბიჯები და დასაჩუქრდით Coca-Cola-ს აქციებით – თიბისისა და კოკა-კოლას კოლაბორაცია 25.02.2026
დააგროვეთ ნაბიჯები და დასაჩუქრდით Coca-Cola-ს აქციებით – თიბისისა და კოკა-კოლას კოლაბორაცია
ჩემი ღრმა რწმენით, არ არსებობს ქართველი, რომელიც არ განიცდის ამ დღეს – ზურაბიშვილი 25 თებერვალზე 25.02.2026
ჩემი ღრმა რწმენით, არ არსებობს ქართველი, რომელიც არ განიცდის ამ დღეს – ზურაბიშვილი 25 თებერვალზე
ზუგდიდის სასამართლომ გაამართლა ვიტალი გუგუჩია, რომელსაც Pos TV-ის გადამღებ ჯგუფზე ძალადობას ედავებოდნენ 25.02.2026
ზუგდიდის სასამართლომ გაამართლა ვიტალი გუგუჩია, რომელსაც Pos TV-ის გადამღებ ჯგუფზე ძალადობას ედავებოდნენ
ოთხმა წევრმა რეესტრს მიმართა და მოითხოვა “იმედის” სამეთვალყურეო საბჭოდან გასვლა 25.02.2026
ოთხმა წევრმა რეესტრს მიმართა და მოითხოვა “იმედის” სამეთვალყურეო საბჭოდან გასვლა
ევროპარლამენტი საქართველოზე კრიტიკულ ანგარიშს განიხილავს — რა თქვეს ბრიუსელში 25.02.2026
ევროპარლამენტი საქართველოზე კრიტიკულ ანგარიშს განიხილავს — რა თქვეს ბრიუსელში
სელფი Tbilisi Open Air 2026: Winter Edition-ის ტელკო პარტნიორია 25.02.2026
სელფი Tbilisi Open Air 2026: Winter Edition-ის ტელკო პარტნიორია
PACE-ს 20-ზე მეტი დეპუტატის წერილი საქართველოში ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე 25.02.2026
PACE-ს 20-ზე მეტი დეპუტატის წერილი საქართველოში ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე