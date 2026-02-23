ახალი ამბები

25 თებერვალს ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტში საქართველოზე ანგარიშს წარადგენენ

23 თებერვალი, 2026 •
25 თებერვალს ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტში საქართველოზე ანგარიშს წარადგენენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

25 თებერვალს ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში საქართველოს შესახებ ანგარიშს წარადგენენ.

ანგარიშს ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხებზ მომხსენებელი, ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე წარადგენს.

დოკუმენტი, რომელსაც განიხილავენ, წარმოადგენს მეორე ანგარიშს საქართველოს შესახებ, როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მქონე სახელმწიფოს თაობაზე, რომელიც ითვალისწინებს ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშს საქართველოს შესახებ.

როგორც განმარტებითი ბარათშია აღნიშნული, ანგარიში ფოკუსირებულია ევროპარლამენტის მთავარ შეშფოთებაზე საქართველოს დემოკრატიის მდგომარეობის, კანონის უზენაესობისა და ევროპული ინტეგრაციის მიმართ.

„ანგარიში ასახავს იმ ფაქტს, რომ დემოკრატიული უკუსვლა საქართველოში, წინა ანგარიშის შემდეგ კიდევ უფრო გამწვავდა.

უკუსვლა ფიქსირდება ყველა იმ ცხრა პრიორიტეტის შესრულებაში, რომლებიც საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პირობას წარმოადგენდა.

მმართველი პარტია „ქართული ოცნება“ აგრძელებს ორკესტრირებულ და სისტემურ კამპანიას ევროკავშირის, მისი ოფიციალური პირებისა და დიპლომატების წინააღმდეგ მანიპულაციური ნარატივების, დეზინფორმაციისა და კონსპირაციული თეორიების გამოყენებით.

პოლიტიკური ოპონენტები დაპატიმრებულნი არიან ან დგანან მუქარისა და ფიზიკური თავდასხმების საფრთხის წინაშე.

საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობა იხშობა სულ უფრო რეპრესიული კანონმდებლობით, განსაკუთრებით კი, „გრანტების შესახებ“ კანონში შეტანილი უახლესი ცვლილებებით, რომლებიც სისხლის სამართლის დანაშაულად აქცევს უცხოური დაფინანსების მიღებას მთავრობის წინასწარი თანხმობის გარეშე. სამოქალაქო საზოგადოების ასობით აქტივისტი დადგა ფიზიკური ძალადობისა და დაშინების წინაშე, ხოლო ათეულობით პირი პოლიტიკური ნიშნით იქნა დაკავებული და დაპატიმრებული.

ანგარიში მხარს უჭერს ევროკავშირისა და წევრი სახელმწიფოების მიერ დაწესებულ მიზნობრივ სანქციებს „ქართული ოცნების“ ხელმძღვანელობისა და საკვანძო თანამდებობის პირების წინააღმდეგ; მიესალმება ეუთოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ამოქმედებას საქართველოს დემოკრატიული ვალდებულებების შესრულების შესაფასებლად და აღნიშნავს ევროკავშირის მიერ უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას საქართველოს დიპლომატიური და ოფიციალური პასპორტების მფლობელთათვის“, – ნათქვამია განმარტებით ბარათში.

ამასთან, დოკუმენტში საუბარი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის თავსებადობის შემცირებაზე ევროკავშირის სახელით უმაღლესი წარმომადგენლის მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან და საბჭოს გადაწყვეტილებებთან სანქციების შესახებ.

დოკუმენტი ყურადღებას ამახვილებს ჩინეთთან, რუსეთსა და ირანთან  მზარდ თანამშრომლობაზე,  რაც კიდევ უფრო ადასტურებს საქართველოს შემობრუნებას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზიდან.

„ამ ნეგატიურ გარემოში, უფრო მეტად, ვიდრე ოდესმე, მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხის მხარდაჭერა, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის“, – ნათქვამია განმარტებით ბარათში.

 

 

 

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კასპში დააკავეს პირი, რომელმაც მის დასაკავებლად მისულ პოლიციას ცეცხლი გაუხსნა – შსს

დარბევების შემდეგ, ირანელმა სტუდენტებმა პირველი მასშტაბური ანტისამთავრობო აქციები გამართეს

გურჯაანში ავტოავარიას 3 ადამიანი ემსხვერპლა, მათგან 2 არასრულწლოვანია

ევროკავშირმა სომხეთისთვის €202.5 მლნ ოდენობის დახმარების პაკეტი დაადასტურა

„აბრახუნებენ თქვენთანაც?!“ — როგორ დაიხურა საზოგადოებისთვის 8 პოლიტიკოსის დევნის საქმე 24.02.2026
„აბრახუნებენ თქვენთანაც?!“ — როგორ დაიხურა საზოგადოებისთვის 8 პოლიტიკოსის დევნის საქმე
25 თებერვალს ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტში საქართველოზე ანგარიშს წარადგენენ 23.02.2026
25 თებერვალს ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტში საქართველოზე ანგარიშს წარადგენენ
ოპოზიციური პარტიები ქიმიური მოწამვლის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას იწყებენ 23.02.2026
ოპოზიციური პარტიები ქიმიური მოწამვლის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას იწყებენ
რუსეთმა აფხაზურ მხარესთან დრონების საფრთხის გამო საზღვარი დაკეტა – სოხუმი 23.02.2026
რუსეთმა აფხაზურ მხარესთან დრონების საფრთხის გამო საზღვარი დაკეტა – სოხუმი
EU-ს საგარეო მინისტრები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-20 პაკეტზე ვერ შეთანხმდნენ 23.02.2026
EU-ს საგარეო მინისტრები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-20 პაკეტზე ვერ შეთანხმდნენ
ტრამპი ფრთხილად უნდა იყოს საქართველოს ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობისას — სააკაშვილის წერილი The Hill-ში 23.02.2026
ტრამპი ფრთხილად უნდა იყოს საქართველოს ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობისას — სააკაშვილის წერილი The Hill-ში
ევროპის ქვეყნების ელჩებმა, ახალგაზრებთან ერთად, პატივი მიაგეს იუნკერთა ხსოვნას 23.02.2026
ევროპის ქვეყნების ელჩებმა, ახალგაზრებთან ერთად, პატივი მიაგეს იუნკერთა ხსოვნას
“ოცნების” რიგითი ექსპერტი” – ვინ განიხილავს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების საქმეს 23.02.2026
“ოცნების” რიგითი ექსპერტი” – ვინ განიხილავს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების საქმეს