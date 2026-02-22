ახალი ამბები

ევროკავშირმა სომხეთისთვის €202.5 მლნ ოდენობის დახმარების პაკეტი დაადასტურა

22 თებერვალი, 2026 •
ევროკავშირმა სომხეთისთვის €202.5 მლნ ოდენობის დახმარების პაკეტი დაადასტურა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირმა სომხეთისთვის 202.5 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარების პაკეტი დაადასტურა.

დახარების პაკეტის დადასტურება ევროკავშირ-სომხეთის პირველი ერთობლივი სამიტის წინ მოხდა. 19-20 მარტს დაგეგმილ პირველი ერთობლივი სამიტზე, სომხეთში გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსი ჩავა.

პირველი ერთობლივი სამიტის სამზადისში 18 თებერვალს სომხეთში ევროკომისიის მაღალი რანგის ოფიციალური პირების სამუშაო ვიზიტი შედგა.

როგორც ევროკომისია აცხადებს, „ევროკავშირსა და სომხეთს შორის ურთიერთობები განაგრძობს გაღრმავებას პარტნიორობის ამ გადამწყვეტ მომენტში, რაც ხაზს უსვამს მტკიცე და საერთო ერთგულებას ორმხრივი თანამშრომლობის წინსვლისადმი ძირითადი სტრატეგიული პრიორიტეტების მიმართულებით“.

„19-20 მარტს კომისარ მარტა კოსის დაგეგმილი ვიზიტის გათვალისწინებით და ევროკავშირი-სომხეთის პირველი ერთობლივი სამიტის მოლოდინში, [ევროკომისიის მაღალი რანგის ოფიციალური პირების] ვიზიტის მიზანი იყო ევროკავშირი-სომხეთის პარტნიორობის ახალი სტრატეგიული დღის წესრიგის იმპლემენტაციის პროგრესის შეფასება. აღნიშნული სტრატეგიული დღის წესრიგი ეფუძნება ევროკავშირსა და სომხეთს შორის არსებულ გრძელვადიან „ყოვლისმომცველ და გაძლიერებულ პარტნიორობის შეთანხმებას“ (CEPA).

დისკუსიების მთავარი ფოკუსი იყო რეგიონული კავშირები ტრანსპორტის, ენერგეტიკისა და ციფრული მიმართულებებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სომხეთის მთავრობის ინიციატივის — „მშვიდობის გზაჯვარედინის“ მხარდაჭერას და მის განხორციელებას „რეგიონთაშორისი კავშირების დღის წესრიგთან“ სინერგიაში. განისაზღვრა ევროკავშირის მხარდაჭერის ვარიანტები ერთობლივად იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული პროექტებისთვის; საერთო ინტერესებად კი დასახელდა ეკონომიკური მდგრადობა და ვაჭრობისა და მობილობისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნა.

მთავრობასთან ასევე დადასტურდა რეფორმებისა და ინვესტიციების პაკეტის საბოლოო სტრუქტურა „სომხეთის მდგრადობისა და ზრდის გეგმის“ ფარგლებში, მათ შორის მისი მეორე ტრანში 202.5 მილიონი ევროს ოდენობით, რომელიც მანამდე კომისარმა მარტა კოსმა 2025 წლის სექტემბერში ვიზიტისას დააანონსა.

კიდევ ერთხელ დადასტურდა ევროკავშირის უწყვეტი მზადყოფნა დემოკრატიული მდგრადობის მხარდაჭერისადმი, განსაკუთრებული აქცენტით მომავალი საარჩევნო პროცესის მთლიანობის დაცვაზე“, – ნათქვამია სომხეთში მყოფი ევროკომისიის დეგელეგაციის განცხადებაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

შსს-სა და თავდაცვისთვის ფალსიფიცირებული კონსერვის მიწოდებისთვის დაკავებული ივანე გოგლიძეა

სისხლის სამართლის კოდექსში დაანონსებული ცვლილებები არაკონსტიტუციურია — SJC

მაკრონი სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტს დაესწრება

სასაზღვრო პოლიციას თევზის ფალსიფიცირებულ კონსერვს აწვდიდნენ – საგამოძიებო სამსახური

გურჯაანში ავტოავარიას 3 ადამიანი ემსხვერპლა, მათგან 2 არასრულწლოვანია 22.02.2026
გურჯაანში ავტოავარიას 3 ადამიანი ემსხვერპლა, მათგან 2 არასრულწლოვანია
ევროკავშირმა სომხეთისთვის €202.5 მლნ ოდენობის დახმარების პაკეტი დაადასტურა 22.02.2026
ევროკავშირმა სომხეთისთვის €202.5 მლნ ოდენობის დახმარების პაკეტი დაადასტურა
პაპუაშვილმა მზია ამაღლობელის სასჯელის პროპორციულობის თემაზე იმანიპულირა 21.02.2026
პაპუაშვილმა მზია ამაღლობელის სასჯელის პროპორციულობის თემაზე იმანიპულირა
პროკურატურის ინფორმაციით, ბუსა ჟვანია საქართველოშია 21.02.2026
პროკურატურის ინფორმაციით, ბუსა ჟვანია საქართველოშია
საქართველოში მიწისძვრა მოხდა 21.02.2026
საქართველოში მიწისძვრა მოხდა
9 მსახიობმა დატოვა თეატრი, საიდანაც ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი ჩამოხსნეს 21.02.2026
9 მსახიობმა დატოვა თეატრი, საიდანაც ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი ჩამოხსნეს
ცხინვალის რეჟიმმა სამხედრო დრონები მიიღო 21.02.2026
ცხინვალის რეჟიმმა სამხედრო დრონები მიიღო
მსახიობები ტოვებენ თეატრს, საიდანაც ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი ჩამოხსნეს 21.02.2026
მსახიობები ტოვებენ თეატრს, საიდანაც ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი ჩამოხსნეს