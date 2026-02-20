ახალი ამბები

სისხლის სამართლის კოდექსში დაანონსებული ცვლილებები არაკონსტიტუციურია — SJC

20 თებერვალი, 2026 •
სისხლის სამართლის კოდექსში დაანონსებული ცვლილებები არაკონსტიტუციურია — SJC
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის (SJC) შეფასებით, „ქართული ოცნების“ მიერ ინიციირებული ცვლილებები, რომლითაც კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარების აღქმის შექმნისკენ მიმართული ქმედებები დასჯადი ხდება, არაკონსტიტუციურია და წინააღმდეგობაში მოდის ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან.

SJC-ის დასკვნით, წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებები თავისი შინაარსითა და ფორმულირებით სცდება დემოკრატიული წესრიგის დაცვის ლეგიტიმურ მიზნებს და ქმნის პოლიტიკური სივრცის კონტროლისა და პოლიტიკური გამოხატვის კრიმინალიზების უკიდურესად მაღალ რისკებს.

„ბუნდოვანი და შეფასებითი კატეგორიები ცალსახად ვერ აკმაყოფილებს სამართლებრივი განსაზღვრულობისა და განჭვრეტადობის მოთხოვნებს და ზრდის ნორმის თვითნებური და ბოროტი გამოყენების რისკებს. საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ ექსტრემიზმის ახალი დანაშაულის განსაზღვრის მიღმა, განსაკუთრებით პრობლემურია „ხელისუფლების არაღიარების მოტივის“ დამამძიმებელ გარემოებად განსაზღვრა, რაც პრაქტიკულად ნიშნავს პოლიტიკური შეხედულების კრიმინალიზებას და წინააღმდეგობაში მოდის აზრისა და რწმენის თავისუფლებასთან“, — აცხადებს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი.

SJC-ის თანახმად, რუსეთის, ბელარუსისა და თურქეთის გამოცდილებების ანალიზი ცხადყოფს, რომ სწორედ ამგვარი სამართლებრივი ტრანსფორმაციებით იწყება პოლიტიკური სივრცის სისტემური დახურვა და ეტაპობრივად ბუნდოვანი „ანტიექსტრემისტული“ ან „ანტიტერორისტული“ ნორმები გამოიყენება არა ძალადობრივი საფრთხეების, არამედ პოლიტიკური ოპონენტების, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების დასუსტების, გაჩუმებისა და კრიმინალიზებისთვის.

„საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ფონზე, რისკი, რომ საქართველოში ინიციირებული ეს ცვლილებებიც ანალოგიური განვითარების საფრთხეს შექმნის, ძალიან მაღალია“, — აცხადებს SJC.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ხაზს უსვამს, რომ ამგვარი ცვლილებები ზეგავლენას ახდენს არა მხოლოდ ცალკეულ უფლებებზე, არამედ მთლიანად სამართლის სისტემის ბუნებაზეც, რომელშიც სისხლის სამართალი გამოიყენება არა საჯარო წესრიგისა და ადამიანის უფლებების დაცვის საშუალებად, არამედ პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად. ასეთ ვითარებაში ირღვევა ძალაუფლების განაწილების პრინციპიც, რადგან ფართო და ბუნდოვანი ნორმები უკიდურესად ზრდის პროკურატურისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების დისკრეციას და სასამართლოს უწევს პოლიტიკური კონფლიქტის სისხლისსამართლებრივ ჩარჩოში გამკლავება.

„ამასთან, თუ კანონის გამოყენება სასამართლოსთვის დამოკიდებულია პოლიტიკური კონტექსტის შეფასებაზე და არა მკაფიო სამართლებრივ კრიტერიუმებზე, სამართალი ვეღარ ასრულებს სტაბილურობისა და წინასწარგანჭვრეტადების ფუნქციას. ის იქცევა სელექციური გამოყენების ინსტრუმენტად, რაც საბოლოოდ არღვევს თავად კონსტიტუციური წესრიგის საფუძვლებს. სამართლის სისტემის გამოშიგვნის ეს პროცესი დამახასიათებელია ახალი ავტოკრატიებისთვის, სადაც დემოკრატიისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს ინსტიტუტები ფორმალურად შენარჩუნებულია — პარლამენტი კანონებს იღებს, სასამართლო ფუნქციონირებს, არჩევნები ტარდება, თუმცა სამართლებრივი ინსტრუმენტები სისტემურად გამოიყენება პოლიტიკური კონკურენციის შესაზღუდად და საჯარო სივრცის კონტროლისთვის. ასეთ რეჟიმებში რეპრესია ხშირად აღარ არის მასობრივი და აშკარა, თუმცა  ავტორიტარული სამართლებრივი მექანიზმების დანერგვით, ეტაპობრივად ავიწროებს პოლიტიკურ სივრცეს, კონკურენციას და ქმნის თვითცენზურისა და შიშის გარემოს“, — აცხადებს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის შეფასებით, წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებები მიუთითებს არა მხოლოდ მათ არსებით შეუსაბამობაზე კონსტიტუციურ პრინციპებსა და ადამიანის უფლებათა ფუნდამენტურ სტანდარტებთან, არამედ სამართლის სისტემის ფუნქციურ ტრანსფორმაციაზე და ამ პროცესში სამართალი თანდათან კარგავს უფლებებზე დაფუძნებული კონსტიტუციური სახელმწიფოს ინსტრუმენტის თვისებას და იძენს ძალაუფლების კონსოლიდაციის მექანიზმის ნიშნებს.

„ქართულმა ოცნებამ“ მეორე მოსმენით დაამტკიცა „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში და სისხლის სამართლის კოდექსსა და სხვა საკანონმდებლო აქტებში შესატან ცვლილებათა პაკეტი.

საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის ფარგლებში „სისხლის სამართლის კოდექსში“ დაგეგმილი ცვლილების პროექტს დაემატა ჩანაწერი, რომლის თანახმად, კონსტიტუციური წყობილების ან კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარების მოტივით დანაშაულის ჩადენა დამამძიმებელი გარემოებად ჩაითვლება და სასჯელს სულ მცირე 1 წელი დაემატება.

კოდექსს ემატება ახალი მუხლი „ექსტრემიზმი საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ“.

ამ მუხლის თანახმად, „საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის მასობრივად დარღვევისკენ, საქართველოს ხელისუფლების ორგანოებისადმი მასობრივად დაუმორჩილებლობისკენ, საქართველოს ხელისუფლების ორგანოების ალტერნატიული ორგანოების შექმნისკენ სისტემატურად საჯარო მოწოდება, ამავე პირის მიერ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლად სხვისი ან საკუთარი თავის თვითნებურად, საჯაროდ და სისტემატურად წარმოჩენა ან ამავე პირის მიერ ჩადენილი სხვა სისტემატური მოქმედება, თუ ამ ნაწილით გათვალისწინებული რომელიმე აღნიშნული მოქმედება მიმართულია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ან კონსტიტუციური ორგანოების არალეგიტიმურობის შესახებ აღქმის დამკვიდრებისკენ და აზიანებს საქართველოს ინტერესებს ან ქმნის საქართველოს ინტერესების დაზიანების რეალურ საფრთხეს,- ისჯება ჯარიმით, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ოთხასიდან ექვსას საათამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე“.

ე.წ. „ექსტრემიზმისთვის“ იურიდიული პირი დაისჯება ჯარიმით ან ლიკვიდაციითა და ჯარიმით.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ინსულტის შემდეგ ციხიდან გაუშვეს ბელარუსი პატიმარი, რომელმაც მანამდე ქვეყნიდან გაძევებაზე უარი თქვა

ახალი თეატრის ფასადიდან, რ2-ს პროექტის გამო, ანდრო ჭიჭინაძის ბანერს ხსნიან

ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ აჩვენა სახე – კობახიძე ბაჩიაშვილის გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე

სამოქალაქო აქტივისტი აცხადებს, რომ ერთი ქმედებისთვის ორჯერ სჯიან

Tegeta Comfort – შეაკეთე ავტომობილი სერვისცენტრში ვიზიტის გარეშე 20.02.2026
Tegeta Comfort – შეაკეთე ავტომობილი სერვისცენტრში ვიზიტის გარეშე
რატომ ურეკავენ მოქალაქეებს იუსტიციიდან და პასპორტის გამოცვლას სთხოვენ 20.02.2026
რატომ ურეკავენ მოქალაქეებს იუსტიციიდან და პასპორტის გამოცვლას სთხოვენ
უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია გივი მიქანაძეს განათლების რეფორმის გაწვევისკენ მოუწოდებს 20.02.2026
უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია გივი მიქანაძეს განათლების რეფორმის გაწვევისკენ მოუწოდებს
შსს-სა და თავდაცვისთვის ფალსიფიცირებული კონსერვის მიწოდებისთვის დაკავებული ივანე გოგლიძეა 20.02.2026
შსს-სა და თავდაცვისთვის ფალსიფიცირებული კონსერვის მიწოდებისთვის დაკავებული ივანე გოგლიძეა
სისხლის სამართლის კოდექსში დაანონსებული ცვლილებები არაკონსტიტუციურია — SJC 20.02.2026
სისხლის სამართლის კოდექსში დაანონსებული ცვლილებები არაკონსტიტუციურია — SJC
მაკრონი სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტს დაესწრება 20.02.2026
მაკრონი სომხეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტს დაესწრება
სასაზღვრო პოლიციას თევზის ფალსიფიცირებულ კონსერვს აწვდიდნენ – საგამოძიებო სამსახური 20.02.2026
სასაზღვრო პოლიციას თევზის ფალსიფიცირებულ კონსერვს აწვდიდნენ – საგამოძიებო სამსახური
რა შემთხვევაში განიხილავს პროკურატურა 4 ოქტომბრის საქმეზე საპროცესო შეთანხმებას 20.02.2026
რა შემთხვევაში განიხილავს პროკურატურა 4 ოქტომბრის საქმეზე საპროცესო შეთანხმებას