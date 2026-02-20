ახალი ამბები

ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ბაზის გადამოწმებას იწყებს

20 თებერვალი, 2026 •
ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ბაზის გადამოწმებას იწყებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ბაზის გადამოწმებას იწყებს.

ამის შესახებ „ქართული ოცნების“ ჯანდაცვის მინისტრმა, მიხეილ სარჯველაძემ, დღეს, 20 თებერვალს, განაცხადა.

მისი თქმით, დღეისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული და ფინანსური შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა 185 ათასს აღემატება, ხოლო ასეთი ოჯახების წევრთა რაოდენობა 710 000-ია.

მისი თქმით, ბაზაში სულ რეგისტრირებულია 400 ათასამდე ოჯახი, ჯამში დაახლოებით 1 300 000 პირი, თუმცა ნახევარზე მეტი არ იღებს შემწეობას, მაგრამ მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი სარგებლობს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვადასხვა ტიპის შეღავათით.

როგორც სარჯველაძე აცხადებს, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი ბაზა არაერთხელ გამხდარა არაკეთილსინდისიერი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი.

„დასაწყისშივე აღვნიშნოთ, რომ 2012 წლის შემდეგ, მეტი ადამიანის მხარდაჭერის მიზნით, ორჯერ გაიზარდა იმ ქულის მაჩვენებელი, რომელიც შემწეობის მიღებას განსაზღვრავს. ქულა რომ არ გაზრდილიყო, ანუ, შედარებით უფრო შეძლებულებისთვისაც, რომ არ დაენიშნა სახელმწიფოს შემწეობა, დღეისთვის შემწეობის მიმღებ ოჯახთა რაოდენობა იქნებოდა მაქსიმუმ 120 ათასი, ნაცვლად 185 ათასისა“, – განაცხადა სარჯველაძემ.

მისი თქმით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზა ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლასთან შესაბამისობაში ვერ მოდის.

„ფაქტია, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზა შესაბამისობაში ვერ მოდიოდა იმ აღიარებულ ეკონომიკურ წარმატებასთან, რომელიც ქვეყანას ჰქონდა ბოლო წლების განმავლობაში. სწორედ ამ მიზეზთა გამო იქმნებოდა ნიადაგი რიცხვებით მანიპულირებისა და ყალბი შთაბეჭდილებების შესაქმნელად.

დროა წერტილი დაესვას ასეთ პოლიტიკურ სპეკულაციებს და ამ მიზნით, სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სოციალური მომსახურების სააგენტო იწყებს ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების გადამოწმების აქტიურ პროცესს. ჩვენი მიზანია, რომ ბაზაში რჩებოდნენ მხოლოდ ის ოჯახები და ადამიანები, რომლებსაც დღეისთვის, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, რეალურად ეკუთვნით სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერა, რაც, თავის მხრივ გულისხმობს სოციალური შემწეობის გაცემას, ასევე იმ მრავალი შეღავათით სარგებლობას, რასაც ითვალისწინებს კანონმდებლობა. ბაზაში არ უნდა რჩებოდნენ ოჯახები და პირები, რომლებიც, ამ მდგომარეობით ვერ შეძლებდნენ აღნიშნული სტატუსის მოპოვებას ვერც ახლა და ვერც წარსულში“, – განაცხადა მიხეილ სარჯველაძემ.

მისი თქმით, მომდევნო თვეებში ოჯახები სამინისტროს მიერ განსაზღვრული პროგრამის მიხედვით გადამოწმდებიან.

როგორც სარჯველაძემ აღნიშნავს, პრიორიტეტულად შემოწმდებიან ის ოჯახები, რომელთა შემთხვევაშიც, სხვადასხვა ფაქტორების გამო, მაღალია ალბათობა, რომ ისინი არ აკმაყოფილებენ იმ პირობებს, რომლის მიხედვითაც მათ შემწეობა ეკუთვნით.

„მაგალითად, ერთ-ერთ ასეთ საფუძვლად განისაზღვრება უკანასკნელი 3 თვის განმავლობაში 2 000 ლარიანი შემოსავლის მიღება ყოველთვიურად.

აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ პროცესი იმსახურებს განსაკუთრებულ ყურადღებას. ამდენად, მინდა ყველას, ვისაც შეხება ექნება ამ პროცესთან, შესამოწმებელი ოჯახის წევრებიდან დაწყებული თვით შემმოწმებლებით დამთავრებული, თავი შეიკავონ ყოველგვარი სიყალბისგან, რადგან პროცესი წარიმართება მკაცრი კონტროლით. ეს პროცესი იქნება საკმაოდ ხანგრძლივი, რადგან მოითხოვს სკრუპულოზურ მუშაობას, ე.წ. ჯავშნების გათვალისწინებას, პროცედურების დაცვას. ამასთან, პარალელურად ჩვენს მიერ გაანალიზდება პროცედურები და მისი ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით დაიხვეწება სისტემა, შეფასების მეთოდოლოგიიდან დაწყებული, დამთავრებული ბაზაში რეგისტრირებული რეალურად შეძლებული ოჯახების ამორიცხვის მექანიზმების შექმნით“, – განაცხადა სარჯველაძემ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ძლიერი საქართველო – ლელო” სხვა პარტიებთან გაერთიანებაზე უარს ამბობს

უფრო მნიშვნელოვანია არ გავიხლიჩოთ, ვიდრე ის, თუ რა პოზიცია გვაქვს დებატებზე – ჯაფარიძე

“ვაიზერმა” ტურისტულ სექტორს სამოგზაურო პოლისების ახალი პლატფორმა წარუდგინა

“10 წლის გოგონას სქესობრივ კავშირს სთავაზობდა” – პოლიციამ 30 წლის კაცი დააკავა

არასრულწლოვანის მიმართ გარყვნილი ქმედების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს 20.02.2026
არასრულწლოვანის მიმართ გარყვნილი ქმედების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს
ახალი თეატრის ფასადიდან კვლავ ჩამოხსნეს ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი 20.02.2026
ახალი თეატრის ფასადიდან კვლავ ჩამოხსნეს ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი
ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ბაზის გადამოწმებას იწყებს 20.02.2026
ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ბაზის გადამოწმებას იწყებს
ინსულტის შემდეგ ციხიდან გაუშვეს ბელარუსი პატიმარი, რომელმაც მანამდე ქვეყნიდან გაძევებაზე უარი თქვა 19.02.2026
ინსულტის შემდეგ ციხიდან გაუშვეს ბელარუსი პატიმარი, რომელმაც მანამდე ქვეყნიდან გაძევებაზე უარი თქვა
ელისო კილაძის და სხვების საქმე დაიხურა, საზოგადოება პროცესის დეტალებს ვერ გაიგებს 19.02.2026
ელისო კილაძის და სხვების საქმე დაიხურა, საზოგადოება პროცესის დეტალებს ვერ გაიგებს
ახალი თეატრის ფასადიდან, რ2-ს პროექტის გამო, ანდრო ჭიჭინაძის ბანერს ხსნიან 19.02.2026
ახალი თეატრის ფასადიდან, რ2-ს პროექტის გამო, ანდრო ჭიჭინაძის ბანერს ხსნიან
ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ აჩვენა სახე – კობახიძე ბაჩიაშვილის გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე 19.02.2026
ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ აჩვენა სახე – კობახიძე ბაჩიაშვილის გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე
სამოქალაქო აქტივისტი აცხადებს, რომ ერთი ქმედებისთვის ორჯერ სჯიან 19.02.2026
სამოქალაქო აქტივისტი აცხადებს, რომ ერთი ქმედებისთვის ორჯერ სჯიან