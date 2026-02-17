ახალი ამბები

17 თებერვალი, 2026 •
რამდენიმესაათიანი გამოკითხვის შემდეგ ლევან დავითაშვილმა სუს-ის შენობა დატოვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სუს-ში რამდენიმესაათიანი გამოკითხვის შემდეგ, უწყება დატოვეს ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა, ლევან დავითაშვილმა და გიორგი ჩიქოვანმა.

როგორც ლევან დავითაშვილმა მედიასთან განაცხადა, გამოკითხვა საქართველოს მონაწილეობას შეეხებოდა ევროპის გაზით მომარაგებაში და ამასთან დაკავშირებულ რისკებს.

„ალბათ, იცით, რომ რამდენიმე წელიწადია საქართველო აქტიურ როლს ასრულებს ევროპის გაზით მომარაგების საკითხში. კერძოდ, ჩვენ მნიშვნელოვანი წვლილი შეგვაქვს ევროპული ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხში, ამაში ჩვენ ვთანამშრომლობთ აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან ერთად. ვფიქრობ, რომ ძალიან დეტალური და ამომწურავი ინფორმაცია მივეცი. შესაბამისად, ამას დაჭირდა დრო. ძალიან ლოგიკური კითხვები იყო. იყო კითხვები, ჩვენი აქტიური მონაწილეობა მომარაგების კუთხით რამდენად შეიძლება ქმნიდეს რისკებს ან არ ქმნიდეს. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ძალიან ლოგიკური იყო, რომ ყველა ეს საკითხი ამომწურავად განგვეხილა. ეს არის ძირითადი საკითხი, რაც ჩვენ განვიხილეთ.

ასევე ჩვენ განვიხილეთ ის, რომ მომავალში საქართველოში როგორ მოხდეს სტაბილურად გაზმომარაგება. ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულებები, რომელსაც ვადები აქვს. გარკვეული ხელშეკრულებები გრძელვადიანად გარანტირებული გვაქვს, ხოლო გარკვეული ხელშეკრულებების გაგრძელებაა საჭირო და გადახედვაა საჭირო, ეს საკითხებიც განვიხილეთ“, — განაცხადა დავითაშვილმა.

ლევან დავითაშვილი 2022 წლიდან 2025 წლამდე იყო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. იქამდე, ექვსი წლის განმავლობაში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი. რაც შეეხება გიორგი ჩიქოვანს,  წლების განმავლობაში იყო  ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორი.

ლევან დავითაშვილმა ეკონომიკის მინისტრისა და პირველი ვიცე-პრემიერის პოსტი დატოვა 2025 წლის 24 ივნისს დატოვა. რამდენიმე დღეში, რაც მისი პირველი მოადგილე, რომეო მიქაუტაძე დააკავეს კორუფციის ბრალდებით.

სანამ ყოფილი მაღალჩინოსნები გამოკითხვაზე იმყოფებოდნენ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ნეტგაზეთს უთხრეს, რომ ისინი სუს-ის ანტიკორუფციულ სააგენტოში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში იკითხებოდნენ ერთ-ერთ მსხვილ ნავთობკომპანიასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

