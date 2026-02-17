ახალი ამბებირეკლამა

„თეგეტა“ „კავკასიის მედიცინის ცენტრთან“ პარტნიორობით თანამშრომლებისთვის ჯანმრთელობის პროგრამას იწყებს

17 თებერვალი, 2026 •
„თეგეტა“ „კავკასიის მედიცინის ცენტრთან“ პარტნიორობით თანამშრომლებისთვის ჯანმრთელობის პროგრამას იწყებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თანამშრომლებზე ზრუნვა „თეგეტა ჰოლდინგისთვის“ კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგიის პრიორიტეტია. კომპანია მუდმივად მუშაობს უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნაზე, სადაც დასაქმებულები თავს დაფასებულად და მოტივირებულად იგრძნობენ, რაც მათ ცხოვრების ხარისხსა პროდუქტიულობაზე დადებითად აისახება.

ამ ხედვის ფარგლებში, „თეგეტა“ თანამშრომლებისთვის ჯანდაცვის სპეციალურ პროგრამას – Tegeta Health Drive – იწყებს, რომელიც მათი ჯანმრთელობის ხელშეწყობასა და პრევენციული მედიცინის კულტურის განვითარებაზეა ორიენტირებული. პროგრამა „კავკასიის მედიცინის ცენტრთან“ პარტნიორობით ხორციელდება, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი სამედიცინო ცენტრია. შეთანხმებას ხელი „თეგეტას“ ცენტრალურ ოფისში მოეწერა.  ხელმოწერის შემდეგ კი „კავკასიის მედიცინის ცენტრის“ წარმომადგენლებმა ჰოლდინგის  ოფისის ტერიტორიაზე არსებული პრემიუმ ბრენდების შოურუმები დაათვალიერეს.

ეკატერინე ქავთარაძე, „თეგეტა ჰოლდინგის“ მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი: კომპანიის წარმატება იწყება იმით, თუ რამდენად დაცულად და მხარდაჭერილად გრძნობს თავს თითოეული თანამშრომელი.

ჩემი პროფესიული გამოცდილება წლების განმავლობაში ჯანდაცვის სფეროს უკავშირდებოდა და კარგად ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობის ცნობიერების ამაღლება, პრევენცია, დროული დიაგნოსტიკა და ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა.

ჩვენთვის თანამშრომლების ჯანმრთელობა გრძელვადიანი სტაბილურობისა და ძლიერი ორგანიზაციული კულტურის ნაწილია. სწორედ ამ მიდგომის პრაქტიკული გამოხატულებაა Tegeta Health Drive – პროგრამა, რომელსაც ვახორციელებთ JCI-ის ოქროს სტანდარტით აკრედიტებულ კავკასიის მედიცინის ცენტრთან პარტნიორობით. მისი მიზანია, ჯანმრთელობაზე ზრუნვა სისტემურ და რეალურად ხელმისაწვდომ სტანდარტად იქცეს თეგეტელებისათვის“.

პროგრამის პარტნიორი, „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“, JCI აკრედიტაციის მფლობელი, ჯანდაცვის საერთაშორისო აკრედიტაციის უმაღლესი ორგანოს ოქროს ხარისხის მქონე მულტიპროფილური სამედიცინო ცენტრია. კავკასიის მედიცინის ცენტრში პრევენციული მედიცინის უზრუნველსაყოფად გახსნილია სამკურნალო დიაგნოსტიკური ჰაბი (CMC Hub), სადაც ერთ სივრცეში მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების სრული სპექტრის მიღებაა შესაძლებელი. აღნიშნული სერვისი პაციენტის გამოცდილებას კიდევ უფრო გამარტივებულს და კომფორტულს ხდის.

სოფიო ასპანიძე, „კავკასიის მედიცინის ცენტრის“ დირექტორი: მაღალი სტანდარტების სამედიცინო სერვისების მიწოდებითა და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების კულტურის განვითარებით კავკასიის მედიცინის ცენტრი წლებია, საზოგადოებას ძლიერ მხარდამჭერად ევლინება. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიებთან პარტნიორობაზე და ისეთ ინიციატივებზე, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მაქსიმალურ ხელშეწყობას და პრევენციული მედიცინის პოპულარიზაციას. ჩვენი მისიაა ადამიანების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა“.

Tegeta Health Drive მრავალმხრივი და კომპლექსური პროგრამაა, რომელიც თანამშრომლების ჯანმრთელობის ყოველდღიურ მხარდაჭერაზეა ორიენტირებული. იგი მოიცავს როგორც სეზონურ და თემატურ სამედიცინო რჩევებსა და საგანმანათლებლო აქტივობებს, ისე სპეციალურ ფასდაკლებებსა და მაღალხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობას. პროგრამის ფარგლებში „თეგეტელებს“ შესაძლებლობა ექნებათ, ისარგებლონ პერსონალიზებული მომსახურებით, ჩექაფ-საჩუქრებით, მასტერკლასებითა და ადგილზე ჩატარებული სამედიცინო კამპანიებით, ასევე სხვადასხვა კონკურსსა და მრავალფეროვან აქტივობაში მიიღონ მონაწილეობა. გარდა ამისა, მათთვის ხელმისაწვდომი იქნება ონლაინ სამედიცინო პლატფორმები, მათ შორის ონლაინ ბუქინგი და პირადი კაბინეტი, რაც სერვისებზე წვდომას კიდევ უფრო გაამარტივებს. პროგრამა თანამშრომლებისთვის პრემიუმ სამედიცინო გამოცდილების შეთავაზებასაც მოიცავს, როგორიცაა პირადი სამედიცინო სერვის-მენეჯერის მხარდაჭერა.

ჯანმრთელობის პროგრამით სარგებლობა „თეგეტას“ თანამშრომლებსა და მათ ოჯახის წევრებს, ასევე კომპანიის მომხმარებლებსაც შეუძლიათ. პარტნიორობის მიზანი „თეგეტელების“ ჯანმრთელობის გაძლიერება, პრევენციული მედიცინის პოპულარიზაცია, სკრინინგზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ასევე მრავალფეროვანი, ორმხრივი კორპორაციული შეთავაზებების შემუშავებაა.

თეგეტა ჰოლდინგისშესახებ: უმსხვილესი საავტომობილო კომპანია კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში მომხმარებელს საავტომობილო ეკოსისტემის სრულ სპექტრს სთავაზობს, რაც მსუბუქ, სატვირთო და სამშენებლო, ასევე კომერციულ, სამგზავრო და ინდუსტრიულ ტრანსპორტს მოიცავს. მთელი ქვეყნის მასშტაბითთეგეტას“ 28 სერვისცენტრი აქვს. „თეგეტაექსკლუზიურად წარმოადგენს ცნობილ ბრენდებს Porsche, Lamborghini, Bentley, Volvo, Toyota, Mazda, Geely, Zeekr. სატვირთო და სპეცტექნიკის მიმართულებით ჰოლდინგის პარტნიორები არიან ისეთი დიდი ბრენდები, როგორებიცაა: MAN, JCB, HINO, LIEBHERR, BOMAG და სხვები. „თეგეტამსოფლიოს 300-ზე მეტი წამყვანი საავტომობილო ბრენდის იმპორტიორია საქართველოში. „თეგეტა ჰოლდინგი“, 3 000-მდე თანამშრომლით, დღეს საქართველოში ერთერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ცხინვალი თბილისისგან ძალის არგამოყენებაზე კვლავ შეთანხმებას ითხოვს

რატომ არ განათდა თბილისის ანძა ლიეტუვის ფერებში ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს

წერტილი არ დასმულა, მაქვს ფაქტები, ვინ შეიძლება ყოფილიყო მკვლელობის მფარველი — ნიკო კვარაცხელიას დედა

რა არგუმენტებით თქვა უარი საკონსტიტუციომ ვლადიმერ ხუჭუას წარდგინების განხილვაზე

რამდენიმესაათიანი გამოკითხვის შემდეგ ლევან დავითაშვილმა სუს-ის შენობა დატოვა 17.02.2026
რამდენიმესაათიანი გამოკითხვის შემდეგ ლევან დავითაშვილმა სუს-ის შენობა დატოვა
 ახალგაზრდას ტოვებენ გაუგებარ სიტუაციაში და სანაცვლოდ ვერაფერს სთავაზობენ – ილიაუნის პროფესორი 17.02.2026
 ახალგაზრდას ტოვებენ გაუგებარ სიტუაციაში და სანაცვლოდ ვერაფერს სთავაზობენ – ილიაუნის პროფესორი
სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორი ადასტურებს, რომ „ოცნებისთვის“ 10 ათასი ლარი აქვს შეწირული 17.02.2026
სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორი ადასტურებს, რომ „ოცნებისთვის“ 10 ათასი ლარი აქვს შეწირული
“ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ქართული აკადემიური საზოგადოება” – თსუ-ის პროფესორი “ოცნების” განათლების რეფორმაზე 17.02.2026
“ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ქართული აკადემიური საზოგადოება” – თსუ-ის პროფესორი “ოცნების” განათლების რეფორმაზე
ლენინგრადის ოლქში სამხედრო პოლიციის შენობაში აფეთქება მოხდა 17.02.2026
ლენინგრადის ოლქში სამხედრო პოლიციის შენობაში აფეთქება მოხდა
„თეგეტა“ „კავკასიის მედიცინის ცენტრთან“ პარტნიორობით თანამშრომლებისთვის ჯანმრთელობის პროგრამას იწყებს 17.02.2026
„თეგეტა“ „კავკასიის მედიცინის ცენტრთან“ პარტნიორობით თანამშრომლებისთვის ჯანმრთელობის პროგრამას იწყებს
სახელმწიფო ახორციელებს საკუთარივე რეფორმის საბოტაჟს – ილიაუნის კურსდამთავრებულები 17.02.2026
სახელმწიფო ახორციელებს საკუთარივე რეფორმის საბოტაჟს – ილიაუნის კურსდამთავრებულები
აშშ-ის ყოფილი ელჩი ხსნის, რატომ არ ეწვია ჯეი დი ვენსი თბილისს 17.02.2026
აშშ-ის ყოფილი ელჩი ხსნის, რატომ არ ეწვია ჯეი დი ვენსი თბილისს