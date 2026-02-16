ახალი ამბები

დაზვერვაში 5-თვიანი მუშაობის შემდეგ, ვლადიმერ კონსტანტინიდი ანალიტიკურ დეპარტამენტს ჩაიბარებს – სუსი

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში (სუსი) საკადრო ცვლილებებია.

უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი ვლადიმერ კონსტანტინიდი გახდა. კონსტანტინიდი თითქმის 5 თვის წინ, 2025 წლის 27 სექტემბერს დაზვერვის სააგენტოს ხელმძღვანელად დაინიშნა.

ამ თანამდებობაზე კონსტანტინიდის დანიშვნიდან 3 თვეში, 2025 წლის 31 დეკემბერს, დამტკიცდა.  სააგენტოს 2026-2027 წლების სამოქმედო გეგმა.

“სამოქმედო გეგმა მომდევნო ორი წლის განმავლობაში დაზვერვის სააგენტოს საქმიანობის საკვანძო სფეროებს და რისკებზე რეაგირების ინსტრუმენტებს მოიცავს”, – აცხადებდნენ მაშინ სუს-ში.

სამოქმედო გეგმის დამტკიცებიდან არასრულ 2 თვეში კონსტანტინიდი დაზვერვის სამსახურიდან საინფორმაციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტში გადაიყვანეს.

რაც შეეხება დაზვერვის სააგენტოს, მის ხელმძღვანელად მიხეილ ძაგნიძე დაინიშნა. ღია წყაროებიდან ირკვევა, რომ ძაგნიძე წლების განმავლობაში მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ კრიმინალურ დეპარტამენტში.

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სახალხო დამცველი განიხილავს, რომ გრანტების შესახებ კანონი საკონსტიტუციოში გაასაჩივროს
გრანტების კანონში რეპრესიული ცვლილებები კომიტეტზე II მოსმენით მიიღეს
კობახიძემ "ოცნების" არაღიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის არაღიარებას გაუთანაბრა
Volvo Cars EMEA – „ვოლვო ქარ კავკასიამ" პრესტიჟულ ბიზნესკონფერენციას საქართველოში პირველად უმასპინძლა
ბაჩო ახალაიას საქმეში არსებული ჩანაწერი დამონტაჟებულია – TV პირველმა ექსპერტიზის დასკვნა მოიპოვა
კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარება სისხლის სამართლით დასჯადი გახდება
მოსკოვი: რუსეთთან თანამშრომლობაა თბილისის ეკონომიკური წინსვლის მთავარი ფაქტორი
