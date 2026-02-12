ახალი ამბები

ილიაუნის სტუდენტები მთავრობის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ

12 თებერვალი, 2026 •
ილიაუნის სტუდენტები მთავრობის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.
ილიას უნივერისტეტის სტუდენტები  აპროტესტებენ მთავრობის გადაწყვეტილებას, რომელიც ილიაუნის უკრძალავს სტუდენტების მიღებას პროგრამების უმეტესობაზე.
ისინი ილიაუნის შენობასთან შეიკრიბნენ და განცხადება გაავრცელეს – დააანონსეს მორიგი აქცია კვირას, 15.00 საათზე დედაენის ბაღში.

“დღეს „ქართულმა ოცნებამ“კვლავ გადადგა ანტიეროვნული ნაბიჯი და ჩამოართვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებს პროგრამების უმრავლესობა, მათ შორის ილიაუნსაც, რაც ფაქტობრივად ყველა მათგანის დახურვას ნიშნავს. ამ გადაწყვეტილებით სფრთხე ემუქრება უნივერსიტეტის ღირებულებებს, იდენტობასა და ილიასეულ თავისუფლებისადმი სწრაფვის იდეას, რომელიც დღესაც ათასობით კურსდამთავრებულს აერთიანებს.
აქ შეკრებილი სტუდენტები ერთხმად ვითხოვთ ე.წ. რეფორმის გაწვევას, უნივერსიტეტების ავტონომიურობის ხელშეუხებლობასა და სრულფასოვანი განათლების უფლებას. ასევე მოვუწოდებთ ყველა სასწავლებლის პროფესორ-მასწავლებელსა და აკადემიურ პერსონალის წარმომადგენელს დაუმორჩილებლობისა და წინააღმდეგობისკენ.
არ შეცვალოთ არსებული კურიკულუმები!
ყველა შესაძლო ხერხით გააპროტესტეთ პროგრამების გაუქმების საკითხი!
სტუდენტებო, ჩვენ ვართ გვერდიგვერდ, ჩვენ უკან კი არიან ჩვენი მშობლები, ოჯახები და საქართველოს წარსული. ჩვენ, პირველ რიგში, ვართ მოქალაქეები, შემდეგ კი სტუდენტები, შესაბამისად, ვაცნობიერებთ ჩვენს პასუხისმგებლობას სამშობლოს, ისტორიისა და მომავლის წინაშე.
ამიტომ, კვირას 15:00 საათზე, ვიკრიბებით დედაენის ბაღში,  დედაენის მონუმენტთან, რომელიც გვახსენებს სტუდენტური წინააღმდეგობის ძალასა და ერთობას!”, – ნათქვამია სტუდენტების ერთობლივ განცხადებაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ამბასადორი აილენდ ბათუმი“ სტრატეგიული კავშირების ქსელს ბრიტანულ ბაზარზე აფართოებს

აშშ-თან ურთიერთობების ახალი ეტაპი და სარგებელი სომხეთისთვის – რას ამბობენ ექსპერტები სომხეთში

Porsche, Bentley, Lamborghini – პრემიუმ ბრენდების მარკეტინგის მიმართულებას საქართველოში თათო ხოსროშვილი უხელმძღვანელებს

საქართველოში 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილების შემოყვანა აიკრძალება

რუსეთი კვლავ საუბრობს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის სურვილზე 12.02.2026
რუსეთი კვლავ საუბრობს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის სურვილზე
“არასწორია ფოკუსირება მხოლოდ ილიაუნიზე, ეს ცვლილებები ეხება ყველას” – განათლების ექსპერტი 12.02.2026
“არასწორია ფოკუსირება მხოლოდ ილიაუნიზე, ეს ცვლილებები ეხება ყველას” – განათლების ექსპერტი
“დაიწყო დევნილი უნივერსიტეტის ლიკვიდაციის პროცესი” – სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი 12.02.2026
“დაიწყო დევნილი უნივერსიტეტის ლიკვიდაციის პროცესი” – სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი
ილიაუნის სტუდენტები მთავრობის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ 12.02.2026
ილიაუნის სტუდენტები მთავრობის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ
არაკონსტიტუციურია – ილიას უნივერსიტეტის უმაღლესი კოლეგიური ორგანოების განცხადება 12.02.2026
არაკონსტიტუციურია – ილიას უნივერსიტეტის უმაღლესი კოლეგიური ორგანოების განცხადება
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვები და მშობლების ბრძოლა შვილების ჯანმრთელობისთვის 12.02.2026
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვები და მშობლების ბრძოლა შვილების ჯანმრთელობისთვის
პრორექტორის ცნობით, ილიაუნი 55 პროგრამას და სტუდენტების 90%-ს კარგავს 12.02.2026
პრორექტორის ცნობით, ილიაუნი 55 პროგრამას და სტუდენტების 90%-ს კარგავს
„მატყუარა პოლიციელები და ვიდეომონტაჟი“ — როგორ აფასებს დაცვა პროკურატურის მტკიცებულებებს 12.02.2026
„მატყუარა პოლიციელები და ვიდეომონტაჟი“ — როგორ აფასებს დაცვა პროკურატურის მტკიცებულებებს