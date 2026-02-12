ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აშშ-ის $9- მილიარდიანი შეთავაზების შემდეგ „როსატომი“ ერევანს საკუთარ გამოცდილებას სთავაზობს

12 თებერვალი, 2026 •
აშშ-ის $9- მილიარდიანი შეთავაზების შემდეგ „როსატომი“ ერევანს საკუთარ გამოცდილებას სთავაზობს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერმა, დიმიტრი პესკოვმა ერევნისთვის აშშ-ის  შეთავაზების შემდეგ განაცხადა, რომ რუსეთს სომხეთში ატომური ენერგეტიკის სფეროში უმაღლესი კომპეტენციები აქვს და მომსახურების ღირებულება დაბალია.

9 თებერვალს აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა განაცხადა, რომ ერევანთან შეთანხმებები სამოქალაქო ატომური ენერგეტიკის სფეროში შესაძლებლობას მისცემს ამერიკულ კომპანიებს, სომხეთს მიაწოდონ პროდუქცია და მომსახურება დაახლოებით $9 მილიარდის მოცულობით.

ვენსის თქმით, შეთანხმებები მოიცავს მცირე მოდულური რეაქტორების მიწოდებას და ამერიკულ კომპანიებს შორის სამომავლო გარიგებების საფუძველს.

„პირველადი ამერიკული ექსპორტი შეადგენს $5 მილიარდს, ხოლო გრძელვადიანი კონტრაქტები საწვავის მიწოდებასა და მომსახურებაზე – $4 მილიარდს“

რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, მიხაილ გალუზინმა კი დაამატა, რომ სახელმწიფო კორპორაცია „როსატომი“ მზად არის, მოკლე დროში დაიწყოს პროექტი სომხეთში, სომხეთის სურვილების გათვალისწინებით.

6 თებერვალს „როსატომის“ გენერალურმა დირექტორმა ალექსეი ლიხაჩევმა ერევანში შეხვედრა გამართა სომხეთის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარესთან, ალენ სიმონიანთან, სადაც განიხილეს ატომური ელექტროსადგურის ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება და ახალი ბლოკების მშენებლობა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პრორექტორის ცნობით, ილიაუნი 55 პროგრამას და სტუდენტების 90%-ს კარგავს
„მატყუარა პოლიციელები და ვიდეომონტაჟი“ — როგორ აფასებს დაცვა პროკურატურის მტკიცებულებებს
ყულევის შესაძლო სანქცირება ყოვლად გაუგებარია — საგარეო საქმეთა სამინისტრო
“ამ „დეფორმას“ ვერ შევურიგდებით” – ილიაუნის რექტორი
აშშ-ის $9- მილიარდიანი შეთავაზების შემდეგ „როსატომი“ ერევანს საკუთარ გამოცდილებას სთავაზობს
„ოცნების“ ცვლილებებმა შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს დიპლომატიური მისიების მუშაობაზე – EU-ს საელჩო
თუ უნივერსიტეტებს “ოცნებას” ჩავაბარებთ, დემოკრატიული ძალები კიდევ უფრო დავსუსტდებით – ვახუშტი მენაბდე
სუპერმარკეტები მზად არიან, ქეშბექებისა და ბონუსების გაუქმება განიხილონ