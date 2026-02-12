ავტოინდუსტრიის სამი გამორჩეული პრემიუმ ბრენდი და სამი რადიკალურად განსხვავებული ხასიათი – საქართველოში Porsche-ს, Lamborghini-სა და Bentley-ს მარკეტინგული კომუნიკაცია თათო ხოსროშვილმა ჩაიბარა. პრემიუმ ბრენდთან მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს, Porsche Centre Tbilisi-ში ხუთი წელი გაატარა, თუმცა ახლა პასუხისმგებლობები გასამმაგდა და ახალი პოზიცია განსხვავებულ უნარებსა და მიდგომებს მოითხოვს, პირველ რიგში კი, გაცილებით დიდი გუნდის მენეჯმენტს, რომელთან ერთადაც სხვადასხვა ხასიათის სამი მსოფლიო ბრენდის იდენტობა ქვეყანაში სათანადოდ უნდა წარმოაჩინოს.
თათო ხოსროშვილი, Porsche Centre Tbilisi-ს, Lamborghini Tbilisi-სა და Bentley Centre Tbilis-ის მარკეტინგის ხელმძღვანელი: „ორი სრულიად განსხვავებული ემოცია ერთდროულად მოდის, როდესაც ასეთ პოზიციას გთავაზობენ, – სიამაყე და სამმაგი პასუხისმგებლობის შეგრძნება. ერთდროულად უნდა იფიქრო ისეთ ბრენდებზე, რომელთა დნმ ერთმანეთს საერთოდ არ ჰგავს, – დახვეწილი და ელეგანტური Bentley, სპორტქარი Porsche და ექსტრავაგანტური Lamborghini. სწორედ Lamborghini-თ იწყება სუპერქარების პირველი ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ „თეგეტა ჰოლდინგის“ მსუბუქი ავტომობილების მიმართულებისთვის, არამედ ქვეყნის ბიზნესგარემოსთვისაც.
სამივე ბრენდს აერთიანებს სწრაფვა სრულყოფილებისაკენ. ჩვენი გუნდის ხედვაც ასეთია – გავაუმჯობესოთ ჩვენივე მიღწევები. ასე ვუყურებ ყველა გამოწვევასა თუ პროექტს“.
ათ წელზე მეტია მარკეტინგის სფეროშია, აქედან ნახევარი Porsche Centre Tbilisi-ში ჯერ მარკეტინგის მენეჯერის სტატუსით გაატარა, შემდეგ კი – ხელმძღვანელის. გამოწვევაც ბევრი იყო, თუმცა წარმატებული პროექტი – კიდევ უფრო მეტი. განსაკუთრებული სიამაყით Destination Porsche-ს კონცეფციით შექმნილ შოურუმს ასახელებს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით გამორჩეულია. Forbes Under 30-ის გამარჯვებული მარკეტერის პორტფელშია ასევე რამდენიმე საერთაშორისო ჯილდო, მათ შორის სახელობითი. კრეატიული ხედვისთვის თათო ხოსროშვილს Porsche Marketing Award საერთაშორისო ღონისძიებაზე გადასცეს. საქმიანობის გაგრძელებასაც ამ კონცეფციით აპირებს – მეტი შემოქმედებითობა და ინოვაციური მიდგომები. საქმე ის არის, რომ ამ ყველაფრის სამზე გამრავლება მოუწევს.
თათო ხოსროშვილი, Porsche Centre Tbilisi-ს, Lamborghini Tbilisi-სა და Bentley Centre Tbilis-ის მარკეტინგის ხელმძღვანელი: „სამივე ბრენდს დიდი ისტორია, მაღალი სტანდარტი და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგია აქვს, თუმცა ამის მიუხედავად მუშაობის პროცესში თავისუფლებას გაძლევენ. მათი მხრიდან მოდის ინსპირაცია, თუმცა რას შესძენ და როგორ წარმოაჩენ მათ, ეს უკვე შენზეა დამოკიდებული. შეგიძლია იყო თამამი, მოერგო შენს კულტურულ ღირებულებებს. სრული მხარდაჭერა და მიმღებლობაა ახალი იდეების, ინოვაციური ხედვისა და ორიგინალური გადაწყვეტების მიმართ. პირიქით, ეს ყოველთვის აღიარებას იმსახურებს. ძალიან მეამაყება, რომ მე პირადად მაქვს ამის კარგი მაგალითი, როდესაც ელექტრული Macan-ის თბილისური პრეზენტაცია ყველა სხვა სადილეროს შორის საუკეთესოდ მიიჩნიეს. ეს Porsche-ს გუნდის დიდი გამარჯვება იყო“.
ამბობს, რომ წარმატება არასოდეს არის ერთი ადამიანის მონაპოვარი. ახალი ხელმძღვანელის პოსტზეც გუნდთან ერთად აპირებს ამბიციური გეგმების შესრულებას. მიიჩნევს, რომ მოტივაცია, დროული და სწორი მოქმედება, რაც მთავარია, ბრენდის ხასიათზე კონცენტრირება და სიყვარული გადამწყვეტია, როდესაც პრემიუმ მწარმოებლების პოზიციონირება საქართველოში ახლა მათზეა დამოკიდებული.
„ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, გუნდის წევრებისთვის ჯანსაღი სამუშაო გარემო შევქმნა. პასუხისმგებლობით სავსე გუნდისთვის, ვფიქრობ, შეუძლებელი არაფერია. ჩვენ ყველანი კარგად ვაცნობიერებთ, რომ გლობალურ ბრენდებს წარმოვადგენთ, რომელთა დამკვიდრებასა და განვითარებაზე უნდა ვიზრუნოთ. განსაკუთრებით Bentley-სა და Lamborghini-ს ვგულისხმობ, რომლებიც სულ რამდენიმე თვეა „თეგეტა ჰოლდინგის“ პორტფელსა და ქართულ ბაზარს შემოემატნენ“, – ამბობს თათო ხოსროშვილი.
თათო ხოსროშვილი ახალ თანამდებობაზე მოვალეობის შესრულებას უკვე შეუდგა, მიმდინარე წლის საკომუნიკაციო გეგმა მზად აქვს, რომლის მიზანიც მკაფიოა: „მომხმარებლისთვის ავტომობილის შეძენა უნდა იქცეს გამოცდილებად, რომელიც მას ამ ლეგენდარული ბრენდების კულტურის, ღირებულებებისა და ცხოვრების სტილის ნაწილად აქცევს“.