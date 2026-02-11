ახალი ამბები

მამუკა მდინარაძე აშშ-ში იმყოფებოდა – სუს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი 7-10 თებერვალს, თავისი კოლეგების მიწვევით, სამუშაო ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა”, – ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სუს-ი ავრცელებს.

სუს-ის განცხადებით, შეხვედრა უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით გაიმართა.

4 თებერვალს გიორგი გახარიას თანაგუნდელმა, პარტია “საქართველოსთვის” ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შარაშიძემ გაავრცელა ცნობა, რომ მამუკა მდინარაძე ბიძინა ივანიშვილს აშშ-ში “შიკრიკად” ჰყავდა გაგზავნილი. ეს ინფორმაცია მდინარაძემ ნეტგაზეთთან იმავე დღეს კატეგორიულად უარყო და გვითხრა, რომ თბილისში იმყოფებოდა.

“ივანიშვილს აშშ-ში მორიგი შიკრიკი ჰყავს გაგზავნილი, არც მეტი არც ნაკლები, სუს-ის ხელმძღვანელის, მამუკა მდინარაძის სახით”, – განაცხადა შარაშიძემ 4 თებერვალს და ეს ამბავი შეადარა სუს-ის წინა ხელმძღვანელის, გრიგოლ ლილუაშვილის ვიზიტს ვაშინგტონში, რომელსაც გიორგი გახარიას ინფორმაციით ჰქონდა უშედეგო მცდელობა, რომ გაფუჭებული ურთიერთობები გამოესწორებინა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

