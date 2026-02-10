სელფი მეცნიერ ქალთა მხარდასაჭერად

ახალი ამბებირეკლამა

10 თებერვალი, 2026 •
სელფი ტექნოლოგიებითა და მეცნიერებით დაინტერესებული გოგოებისა და ქალებისთვის ღონისძიების პარტნიორია. „STEAM-ის დღე 2026“ იმართება 11 თებერვალს, მეცნიერ ქალთა საერთაშორისო დღეს.

ღონისძიება მიზნად ისახავს, მეცნიერების, ტექნოლოგიების, ინჟინერიის, ხელოვნებისა და მათემატიკის (STEAM) სფეროებში ქალებისა და გოგოების ჩართულობისა და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას. 11 თებერვალს, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში (BTU) ერთ სივრცეში გაერთიანდებიან ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე ქალები, ახალგაზრდა პროფესიონალები და სტუდენტები, გამოცდილების გასაზიარებლად, შთაგონების მისაღებად და ახალი პროფესიული შესაძლებლობების შესაქმნელად.

ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება:

  • საქართველოში ტექნოლოგიების სფეროში წარმატებული ქალების გამოსვლები
  • ვორქშოპები და მასტერკლასები
  • ინტელექტუალური და სახალისო თამაშები
  • ნეთვორქინგის სივრცე.

„ჩვენ მხარს ვუჭერთ ინიციატივებს, რომლებიც ტექნოლოგიებში ინკლუზიურობას, ახალგაზრდების ჩართულობასა და, მთლიანობაში, ქვეყნის ტექნოლოგიების ეკოსისტემის გაძლიერებას ემსახურება. გვჯერა, რომ მრავალფეროვნება და ინკლუზიურობა ტექნოლოგიური პროგრესის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელია და ამ მიმართულებით ახალგაზრდების განათლება კი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საწინდარი.“ – აცხადებენ სელფი მობაილში.

