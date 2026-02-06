ახალი ამბები

საია: მოქალაქეებს საბანკო ანგარიშებს გაუფრთხილებლად უყადაღებენ – როგორ დავიცვათ თავი?

6 თებერვალი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან დამკვიდრებულ „მავნე პრაქტიკის“ შესახებ საუბრობს. ორგანიზაციის განცხადებით, მოქალაქეებს საბანკო ანგარიშები ისე უყადაღდებათ, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისა და დაკისრებული ჯარიმის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ.

საიას ინფორმაციით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც შსს საჯარიმო ოქმს აქვეყნებს ვებგვერდზე — Protocols.ge, თუმცა მოქალაქეებს ამის შესახებ წინასწარ არ ატყობინებენ არც SMS-ით და არც სხვა ტექნიკური საშუალებით. შედეგად, ადამიანი მხოლოდ მას შემდეგ იგებს სანქციის შესახებ, რაც მის ქონებას თუ ფინანსებს ყადაღა ედება.

იურისტების განმარტებით, ეს პროცესი არღვევს კანონით დადგენილ წესებსა და ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს:

  • საკუთრების უფლება: ყადაღა ნიშნავს, რომ პირი ვეღარ განკარგავს საკუთარ თანხებს ან ქონებას. ასეთი ჩარევა მხოლოდ კანონის სრული დაცვით უნდა ხდებოდეს.
  • სამართლიანი განხილვა: მოქალაქეს არ ეძლევა საშუალება, იცოდეს, რას ედავებიან, რა მტკიცებულებებს ეყრდნობა ჯარიმა და რა ვადაში შეუძლია მისი გასაჩივრება.
  • არაპროპორციული ზომა: სახელმწიფოს შეეძლო ჯარიმის ამოღება ნაკლებად მკაცრი გზით, მაგალითად, დროული ინფორმირებით, რის შემდეგაც პირი ჯარიმას ნებაყოფლობით გადაიხდიდა.

იურიდიული რჩევები: როგორ უნდა მოიქცეს მოქალაქე?

საია მოქალაქეებს სთავაზობს კონკრეტულ გზამკვლევს საკუთარი უფლებების დასაცავად:

თუ ანგარიში უკვე დაგიყადაღეს და ოქმის შესახებ არაფერი იცოდით:

  • გამოითხოვეთ დოკუმენტაცია: მიმართეთ შსს-ს ან საპატრულო პოლიციას საჯარიმო ქვითრისა და საქმის მასალების მისაღებად.
  • გადაამოწმეთ აღსრულება: აღსრულების ეროვნული ბიუროდან გამოითხოვეთ ინფორმაცია მიმდინარე საქმის შესახებ.
  • შეამოწმეთ შეტყობინება: დააზუსტეთ Protocols.ge-ზე ან მობილურ ოპერატორთან, ნამდვილად გამოგეგზავნათ თუ არა SMS შეტყობინება სააღსრულებო წარმოებამდე.
  • მიმართეთ სასამართლოს: ოქმის ჩაბარებიდან 10 დღის ვადაში შეიტანეთ ადმინისტრაციული საჩივარი იმ სასამართლოში, სადაც სამართალდარღვევა მოხდა. მოითხოვეთ ქვითრის გაუქმება და აღსრულების შეჩერება.
  • გაითვალისწინეთ: სასამართლოში საჩივრის წარდგენა უფასოა.
  • წარადგინეთ გადაწყვეტილება ბიუროში: თუ მოსამართლე აღსრულებას შეაჩერებს, ეს დადგენილება მატერიალური ფორმით მიიტანეთ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში ყადაღის მოსახსნელად.

თუ ეჭვობთ, რომ დაჯარიმებული ხართ და ყადაღის თავიდან აცილება გსურთ:

  • პერიოდულად მიმართეთ შსს-ს ან საპატრულო პოლიციას და მოითხოვეთ ინფორმაცია თქვენ მიმართ არსებულ ოქმებზე.
  • ოქმის არსებობის შემთხვევაში, ჩაიბარეთ ის და საჭიროებისას 10 დღის ვადაში გაასაჩივრეთ სასამართლოში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

