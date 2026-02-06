ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აფხაზეთში რუსული პასპორტებისა და მართვის მოწმობების გაცემა შეჩერდა

6 თებერვალი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზეთის ტერიტორიაზე დროებით შეჩერდა რუსეთის ფედერაციის შიდა პასპორტებისა და მართვის მოწმობების გაცემა. რუსეთის საელჩოს განცხადებით, გადაწყვეტილება მიღებულია აფხაზ პოლიტიკურ წრეებში გაკეთებული განცხადებების შემდეგ, რომლებმაც აღნიშნული პუნქტების ფუნქციონირების კანონიერება ეჭვქვეშ დააყენეს.

რუსეთის საელჩოს ინფორმაციით, დოკუმენტების გაცემა აფხაზეთში მცხოვრები იმ პირებისთვის, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეობას ფლობენ, მომავალში რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე განხორციელდება.

აფხაზეთში რუსეთის ელჩის, მიხეილ შურგალინის განცხადებით, პასპორტებისა და მართვის მოწმობების გაცემის პუნქტები აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილების საფუძველზე და აფხაზეთის [დე ფაქტო – რედ.] ხელისუფლებასთან შეთანხმებით იყო გახსნილი. პროცედურა უფასოდ, „ერთიანი ფანჯრის“ პრინციპით და რუსი სპეციალისტების მონაწილეობით მიმდინარეობდა.

4 თებერვალს აფხაზეთის დე ფაქტო პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების კომიტეტის სხდომაზე რამდენიმე დეპუტატმა, მათ შორის კან კვარჩიამ, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციული სამსახურის თანამშრომლების აფხაზეთში ყოფნა “სუვერენული სახელმწიფოს შიდა საქმეებში ჩარევად” შეაფასა.

ამის შემდეგ რუსეთის შსს-მ მიიღო გადაწყვეტილება თანამშრომლების გაწვევისა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე დოკუმენტების გაცემის შეწყვეტის შესახებ.

საელჩოს მონაცემებით, რუსეთის მოქალაქეობა დაახლოებით 190 ათას აფხაზეთის მცხოვრებს აქვს, თუმცა მათ დიდ ნაწილს შიდა პასპორტი არ გააჩნია. ახალი წესით, პასპორტის მიღება მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიაზე იქნება შესაძლებელი და მოქალაქეებს 4-6 ათასი რუბლის ოდენობის სახელმწიფო ბაჟის გადახდა მოუწევთ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სამუშია არ ადასტურებს, რომ დატოვა თსუ-ის რექტორის თანამდებობა

პენიტენციურ უარყოფს ინფორმაციას, რომ გლდანის ციხის პატიმრებს მობილურის სარგებლობის უფლება შეეზღუდათ

“უზღუდავდა განათლების მიღების და მუშაობისა უფლებას” – ცოლის მკვლელობის ბრალდებით კაცი დააკავეს

64 წლის კაცი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს – შსს

ევროკავშირი ყულევის პორტისთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – Reuters 09.02.2026
სომხეთი აშშ-სგან $11 მლნ-ის დრონების ტექნოლოგიას შეისყიდის 09.02.2026
“ოცნებამ“ რეგიონული ლიდერის ფუნქცია დაგვაკარგვინა” — ყოფილი ელჩი აშშ-ში 09.02.2026
შენობებთან დაკავშირებით გვექნება მსჯელობა სტუ-ს ხელმძღვანელობასთან – კობახიძე 09.02.2026
კობახიძე: სტუ და თსუ აღარ გაერთიანდება 09.02.2026
მელიას ახალი ბრალი მოსამართლის „სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის“ წაუყენეს 09.02.2026
„თეგეტა ქარსის“ 2025 – რეკორდული გაყიდვები, ახალი ბრენდები და რეგიონული ექსპანსია 09.02.2026
ადვოკატის ცნობით, ნიკა მელიას ახალ ბრალს უყენებენ 09.02.2026
